Haberler Konferans Ligi Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Son dakika spor haberleri... UEFA Konferans Ligi'ne ikinci turdan dahil olan temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor'un, üçüncü tura geçmesi halinde karşılaşacakları rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:22
Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor'un, üçüncü tura geçmeleri halinde karşılaşacakları rakipleri belli oldu.

Başakşehir, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Maccabi Netanya'yı elerse 3. turda Breidablik - Buducnost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Konyaspor, BATE Borisov'u elemesi halinde Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Koper - Vaduz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile karşılaşacak. İttifak Holding Konyaspor ise Belarus ekibi BATE Borisov'la karşı karşıya gelecek.

DİĞER
Karnı burnunda Demet Evgar'dan su altı pozu! Ünlü isimlerden yorum yağdı! "Ay ağlayacağım şimdi"
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Nwakaeme Galatasaray'a değil, o kulübe gidiyor!
Diawara için Aslan'dan istenen ücret açıklandı
Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! 1.99'luk yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Temsilcilerimizin maçlarının hakemleri belli oldu!
BATE Borisov - Konyaspor maçıyla ilgili flaş karar!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 18 Temmuz Pazartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları
DOLAR NE KADAR OLDU? 18 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı
BEN AFFLECK VE JENNİFER LOPEZ EVLENDİ!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir - Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir - Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 14:36
Bate Borisov - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bate Borisov - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 14:18
İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi! İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi! 13:59
⚽PARDUBICE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? ⚽PARDUBICE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? 13:51
⚽DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? ⚽DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? 13:32
Diawara için Aslan'dan istenen ücret açıklandı Diawara için Aslan'dan istenen ücret açıklandı 13:14
Daha Eski
Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu 13:09
F.Bahçe'nin rakibi belli oldu! 3. ön eleme turunda... F.Bahçe'nin rakibi belli oldu! 3. ön eleme turunda... 12:15
Galatasaray'ın gençleri Okan Buruk hakkında konuştu! Galatasaray'ın gençleri Okan Buruk hakkında konuştu! 12:03
Rosier'den Valerien Ismael sözleri! "Karizması.." Rosier'den Valerien Ismael sözleri! "Karizması.." 11:42
Yıldız futbolcuyu önce tutuklayıp sonra özür dilediler! Yıldız futbolcuyu önce tutuklayıp sonra özür dilediler! 11:29
Doğukan Sinik'ten transfer sözleri! "Rekorla..." Doğukan Sinik'ten transfer sözleri! "Rekorla..." 11:16