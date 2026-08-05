Habib Ali Keita aşkı için gitti

Kocaelispor'un sezon başında Clermont'tan 700 bin euro karşılığında renklerine kattığı Malili futbolcu Habib Ali Keita, takımdan izin almadan ayrıldı.
Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Kocaelispor'un sezon başında Clermont'tan 700 bin euro karşılığında renklerine kattığı Malili futbolcu Habib Ali Keita, takımdan izin almadan ayrıldı. Başkan Recep Durul yaptığı açıklamada, "Orada bir kıza aşık olmuş, onun için gittiği söyleniyor. Kocaelispor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ancak kendisine biraz süre verdik" dedi.