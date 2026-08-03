Kocaeli galip

Kocaelispor, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada İzmit ekibine galibiyeti getiren golleri 42'de Bedirhan Yıldız, 44'de Tayfur Bingöl kaydetti. Gençler'in tek golünü 7. dakikada Sekou Koita kaydeti.
Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Kocaelispor, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada İzmit ekibine galibiyeti getiren golleri 42'de Bedirhan Yıldız, 44'de Tayfur Bingöl kaydetti. Gençler'in tek golünü 7. dakikada Sekou Koita kaydeti.