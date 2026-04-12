Ziraat Türkiye Kupası
Selçuk İnan: Takımdaki herkes görevini eksiksiz yerine getirdi

Selçuk İnan: Takımdaki herkes görevini eksiksiz yerine getirdi

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuk ekibin Teknik Direktörü Selçuk İnan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 23:18 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 23:23
Selçuk İnan: Takımdaki herkes görevini eksiksiz yerine getirdi

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuk ekibin Teknik Direktörü Selçuk İnan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SELÇUK İNAN'IN AÇIKLAMALARI

"Maçtan önce de söyledim. Oyuna iyi başlamamız, mücadele etmemiz, oyunu tutmamız gerektiğini söyledim. Oyuna başlangıç planımız farklı, devamında farklı olacaktı. Bunu oyuncularımız neredeyse eksiksiz yerine getirdiler. Bu nedenle oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Böyle anlarda, böyle büyük maçları oynamak kolay değil. Sadece sahada kaldılar. Mücadele ettiler. İki takımı da mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Oyuncularımı da puandan ötürü tebrik ediyorum.

Kafamda aşağı yukarı oyuna sokacağım oyuncular belliydi. Bruno Petkovic bunlardan biriydi. Fiziksel olarak ancak 20-25 dakika oynayabilirdi. Oyun da onu istiyordu. Böyle bir değişiklik yaptı. Can girdi, katkı sağladı. Tayfur öyle... Bu bir takım oyunu. Strateji belirleyip sahaya çıkıyorsunuz. Bugün takım olarak eksiksiz görevini yerine getirdi herkes. Bunun neticesinde 1 puan aldık."

