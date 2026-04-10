Tayfur’dan ‘Geliyoruz’ çıkışı

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 3 kez mağlup olan lider Galatasaray, bu yenilgilerinden ilkini, sezonun ilk yarısında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenilerek almıştı. Ligde pazar günü deplasmanda güçlü rakibine konuk olacak yeşil-siyahlılarda 33 yaşındaki sol açık Tayfur Bingöl, zorlu mücadele öncesinde gece yarısı sosyal medya hesabından Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Tayfur Bingöl, ligin ilk yarısında Galatasaray'ı 1-0 yendikleri karşılaşmadan bir fotoğrafa yer verdiği paylaşımına "Geliyoruz" notunu düştü ve karşılaşmanın tarihini ekledi. Bingöl'ün bu paylaşımı, Kocaelisporlu taraftarlar büyük bir beğeni alırken, Galatasaray cephesinde ise tepkiyle karşılandı. Sezon başında Beşiktaş'tan Kocaelispor'a transfer olan Tayfur Bingöl, Körfez ekibiyle 27 maçta sahaya çıkarken 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı yaptı.

İÇ TRANSFERDE İKİ İMZA

Kocaelispor, sol bek Muharrem Cinan ile orta saha Samet Yalçın'ın sözleşmelerini 2027 yılına kadar uzattı. Her iki futbolcunun da sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonu kullanılarak sözleşmelerinin 2026-27 sezonunu kapsayacak şekilde 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.