Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kocaelispor ev sahibi olduğu bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte mücadeleden detaylar...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 14:23 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 16:29
Kocaelispor evinde Gaziantep FK'yı rahat yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 22. haftasında Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor ile Burak Yılmaz'ın takımı Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan ev sahibi Kocaelispor 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

2. dakikada topla ilerleyen Agyei, Arda ve Sorescu'yu geçip uzaktan vuruşta kaleci Zafer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada sağdan çizgiye kadar inen Sorescu'nun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Arda'nın kafa vuruşunda kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada orta sahada topu kazanan Keita, pasını sol taraftaki Petkovic'e aktardı. Petkovic'in bekletmeden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur'un sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Zafer'in müdahalesiyle, üst direğe de çarparak kornere çıktı.

21. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde topla buluşan Linetty'nin vuruşunda çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Smolcic'in sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Zafer tek hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

36. dakikada Haidara'nın sol taraftan ortasında penaltı noktasının solunda topla buluşan Agyei'nin sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

43. dakikada ev sahibi ekibin pas hatasında topla buluşan Bayo'nun ceza sahası içine girip sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmada ikinci yarıda dakikalar 47'yi gösterirken konuk ekipten Nazım Sangare gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 76. dakikasında Kocaelispor'dan Serdar Dursun sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın 81. dakikasında Körfez ekibinde bu kez Rivas ağları havalandıran isim oldu. Bu golle Kocaelispor rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Maçın ardından Kocaelispor ligde 30 puanla 7. sırada bulunuyor.

Gaziantep FK ise 28 puanla 9. sırada yer alıyor.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
