CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Selçuk İnan: Pozisyonu izledim, yüzde 100 fauldü

Selçuk İnan: Pozisyonu izledim, yüzde 100 fauldü

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor karşısında kazanmayı fazlasıyla hak ettiklerini söyleyerek, "Talihsiz bir golle kaybettik. Bunun için fazlasıyla üzgünüm" diye konuştu. İnan golden önce itiraza neden olan pozisyonla ilgili ise, "Pozisyonu izledim. Yüzde 100 fauldü. Hakem oyunu mutlaka durdurmalıydı" dedi.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 20:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Selçuk İnan: Pozisyonu izledim, yüzde 100 fauldü

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor kendi sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazanmayı istedikleri bir maç oynadıkları ifade eden İnan, "Kazanamadık, fazlasıyla üzgünüm. Oyuncularım adına üzgünüm. Kazanmayı fazlasıyla hak ettiler. Çok iyi mücadele vardı. En nihayetinde futbol böyle bir oyun. Çok isteseniz de kazanamayabiliyorsunuz. Bugün öyle günlerden biriydi" dedi.

"TALİHSİZ BİR GOLLE KAYBETTİK. O YÜZDEN ÇOK FAZLA ÜZGÜNÜM"

Takımın oyunun belirli dönemlerinde geri çekilmesiyle ilgili olarak yeşil-siyahlıların teknik direktörü, "Dışarıdan çözmeye, oyuncularımıza bunu aktarmaya çalışıyoruz. Muhteşem bir yarım saat. Golü de bulduk ama karşınızdaki takım da çok önemli oyuncuları olan büyük bir takım. Zaman zaman bizi kendi birinci bölgemize itmelerini bekliyorduk. İkinci yarı maça başladığımız gibi başladık ve 45 dakika devam ettirdik. Bu şekilde oynamak çok da kolay değil. O yüzden çok fazla üzgünüm. Yaptılar ama talihsiz bir golle maçı kaybettik" şeklinde konuştu.

"SADECE MUÇI DEĞİL, KİMSEYE GOL ATTIRMAK İSTEMİYORUZ"

"Rakip analizi konusunda eksik ya da hata yaptığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna Selçuk İnan, "Ben 'Sadece Muçi'ye değil, kimseye gol attırmak istemiyoruz' dedim. Muçi'nin maç boyunca belki bir tane pozisyonu vardı. Biraz da herkes hakemin oyunu durdurmasını beklerken pozisyon gelişti. Aldığımız önlemler maç boyunca gerçekleşti. Sadece son dakikadaki pozisyonda gerçekleşmedi. O da gol oldu" diye cevap verdi.

"KAROL YÜZDE 100'E ULAŞTI, SHOW FEDAKARLIK YAPTI"

1-1'e üzülecekken maçı kaybettiklerini söyleyen İnan, "Maçın içinde de bunu düşünüyordum. Karol ile ilgili; onun isteğinden, mücadelesinden, takım arkadaşlarıyla uyumundan çok memnunum. Fiziksel olarak da yüzde 100'e geldi. Eksiklerimizden dolayı defansif oynatmam gerekti. Show'u oynatmayı hiç düşünmüyordum. Sakatlığı vardı, neredeyse 20 gündür bizimle antrenman yapamıyordu. Fedakarca çıktı ve oynadı. Ona da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"CAMİAYA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Transfer konusunda yeni gelişmeler olup olmadığına dair ise Selçuk İnan, "Transfer olmuyor gibi görünüyor. Ama çok mesai harcıyor ve emek veriyoruz. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda çalıştırmam gereken ve geliştirmem gereken bir takımım var. Onlara da çok zaman ayırıyorum. O yüzden bu iş zor bir iş. Bilerek başladım. Camiaya layık olmak, yukarlarda olmak, güzel futbol izletmek istiyoruz. Sorumluluğumuz büyük. Her birlikte inşallah bunun altından kalkacağız" şeklinde diye konuştu.

"NE KADAR SÜRE OLMAYACAKLARI HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Oyun içinde hakeme tepki vermekte oyuncu grubunun geç kaldığıyla ilgili eleştiriler için yeşil-siyahlıların teknik adamı, "Oyuncuların hakeme tepki vermesiyle ilgili doğru diyorsunuz. Belki ligdeki en düzgün ve dürüst, sürekli oyunu oynamaya çalışan oyuncu grubumuz var. Kafa çarpışması vardı. Neresinden bakarsanız bakın yüzde 100 fauldü. Pozisyonu izledim. Kafa kafaya çarpışmada faul vermiyorsa bile hakemin oyunu durdurması lazımdı. Smolcic'in arka adalesinde sıkıntı var, MR'dan sonra ne kadar aramızda olmayacağı belli olacak. Jovanovic'in dizinde sıkıntısı var, onu biliyoruz. 2 gün önce izin istedi, ülkesinde tedavi olup geldi. Ama bugün ağrıları çoğalıp, hamle yapamayacak hale geldiğini söyleyince çıkarmak zorunda kaldık. Ne kadar olmayacakları netleşince sizinle paylaşırız" değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Tekke'den transfer açıklaması!
Alanyaspor-F.Bahçe | CANLI
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Suriye ordusu SDG'yi süpürüyor! Deyrizor düştü harita değişti: Ateşkes imzalandı!
Tedesco'dan Szymanski sözleri!
Trabzonspor 3 puanı 90+1'de aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid evinde kazandı! Atletico Madrid evinde kazandı! 20:19
F.Bahçe Beko TOFAŞ engeline takılmadı! F.Bahçe Beko TOFAŞ engeline takılmadı! 20:06
Lyon-Brest maçı detayları Lyon-Brest maçı detayları 19:58
Fatih Tekke'den transfer açıklaması! Fatih Tekke'den transfer açıklaması! 19:45
Real Sociedad-Barcelona maçı detayları Real Sociedad-Barcelona maçı detayları 19:29
Tedesco'dan Szymanski sözleri! Tedesco'dan Szymanski sözleri! 19:27
Daha Eski
Celta Vigo-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Celta Vigo-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 19:19
ÇBK Mersin’den 2. yarı fırtınası! ÇBK Mersin’den 2. yarı fırtınası! 19:06
Senegal-Fas maçı detayları Senegal-Fas maçı detayları 19:06
Trabzonspor 3 puanı 90+1'de aldı! Trabzonspor 3 puanı 90+1'de aldı! 19:03
Başkentte kazanan yok! Başkentte kazanan yok! 18:55
Milan-Lecce maçı detayları Milan-Lecce maçı detayları 18:53