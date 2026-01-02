Hedefimiz Avrupa

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 23 puanla 8. sırada bitiren ve ilk 8 içinde tamamlama hedefini tutturan Kocaelispor'da Başkan Recep Durul, ikinci yarıda Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceklerini söyledi. Bu sene ligde 18 takım olduğu için 52 puanla da Avrupa'ya gidebileceklerini öngördüğünü vurgulayan Başkan Recep Durul, "7 hafta sonra galibiyetle tanıştık. Sezonu 4 dilime ayırmıştım. İlk çeyrek uyum süresi, 2. çeyrekte ilk 8, 3. çeyrek ligde kalıcılığımızı kesinleştirmek, 4. çeyrekte de inşallah Avrupa hedefi yolculuğuna başlayacağız. 3. çeyrekteki hedefimiz 15-17 puan arası olacak. 4. çeyrekte de 17-19 puan arası. Ortalama düşük olan 32, yüksek olan 37 puan. 32 puan olarak düşünürsek şu an 23 puanımız var. 55 puanla biz Avrupa'ya gidecek durumdayız" dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Durul, "Takımımızdan gidecek oyunculara bağlı olarak da yabancı oyuncu, yerli oyuncu üzerinde elimizdeki imkanlar doğrultusunda transfer politikası geliştireceğiz. Bizim avantajımız, takımımız çok iyi. Şu anda sadece 3. bölgeye takviye yapılması gerektiği yönünde yaygın görüş var. Hücum bölgelerini 1-2 takviyeyle biraz güçlendirmemiz lazım.

Onun haricinde takıma çok fazla dokunmaya gerek yok. Transfer sürecinde en iyi çalışmayı yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

"SELÇUK İNAN'A İNANDIK"

Başkan Recep Durul, 16 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımlarının başına getirdikleri teknik direktör Selçuk İnan'ın vizyon ve becerilerinin yüksek olduğunu, ilk haftalardaki uyum sürecinde hem yönetim hem de taraftarın İnan'ın arkasında durduğunu ifade etti. Durul, "İlk 7 haftadaki performanstaki düşüklüğün birkaç nedeni var. Bahis soruşturması eğer sezon öncesi başlamış olsaydı ben inanıyorum ki bugün en az 9 puanımız daha vardı ama sağlık olsun. Biz yine bunun üstesinden geldik.

O durgunluktan daha da güçlenerek çıktık. Camiamız mutlu, taraftarımız mutlu, şehrimiz mutlu, yönetimimiz mutlu.

Hep birlikte ilk yarı için belirlediğimiz ilk 8 hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.