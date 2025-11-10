Lidere darbe

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kocaelispori Galatasaray karşısında tarihi bir galibiyete imza attı. 17 sene sonra Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında konuk eden yeşil-siyahlılarda 1-0'lık galibiyet Daniel Agyei'nin golü getirdi. 28 yaşındaki İngiliz forvet, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Kocaeli'de ilk kez yenilen Aslan'a karşı buldu.

Yeşil-siyahlı formayla bu sezon 10 maça çıkan İngiliz futbolcu, performansıyla da göz doldurdu ve Galatasaray'ın ilk yenilgisini yaşatan isim oldu. Agyei, 45'te attığı golle mücadelenin kahramanı oldu. Daniel Agyei maç sonu tribünlere 3'lü çektirerek müthiş galibiyetin coşkusunu yaşadı.