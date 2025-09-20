Kocaeli'nde sıkıyönetim

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan yeşil-siyahlılar, Rizespor maçı öncesinde adeta sıkı yönetime girdi. Körfez ekibi, kapılarını dış dünyaya kapattı. Hafta başında Çaykur Rizespor hazırlıklarına başlayan yeşil- siyahlılarda teknik direktör Selçuk İnan, taraftar, yönetici, basın mensubu ve misafirlerin tesislere girişini yasakladı. Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, sahasında taraftar desteğini de arkasına alarak Atmacalar'ı yenerek galibiyet siftahı yapmak istiyor.