Survivor Can Berkay kimdir? Can Berkay kaç yaşında, nereli?

Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Survivor Türkiye yarışmacısı Can Berkay Ertemiz, izleyiciler tarafından merak ediliyor. “Survivor Can Berkay kimdir?”, “Can Berkay Ertemiz kaç yaşında?” ve “Nereli?” soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor Türkiye yarışmasında mücadele eden Can Berkay Ertemiz, performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Genç ve dinamik yapısıyla dikkat çeken Can Berkay, sporcu kimliği sayesinde parkurlarda avantaj sağlıyor. Hırslı ve rekabetçi karakteri, onu yarışmanın güçlü adayları arasına taşıyor. Can Berkay Ertemiz'in kaç yaşında olduğu, hangi şehirden olduğu ve hayatına dair bilinmeyenler, Survivor izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor.

CAN BERKAY KİMDİR?

Can Berkay Survivor 2026'nın Ünlüler Takımı'nda yer alıyor. Yarışmaya yedeklerden katılmıştır. Berkay, yoga eğitmenliği ve yaşam koçluğu yapmaktadır.

Can Berkay'ın instagram adı canberkayertemiz'dir. 20.000 takipçisi bulunmaktadır.

