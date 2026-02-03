CANLI SKOR ANA SAYFA
Jörgensen, Premier League ekiplerinden Chelsea'de kaleci olarak forma giyen, İsveç asıllı Danimarkalı profesyonel futbolcudur.

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 09:54
Filip Jörgensen kimdir? Jörgensen kaç yaşında, nereli?

Jörgensen, İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea'de kaleci pozisyonunda forma giyen profesyonel futbolcudur. İsveç asıllı olan ancak Danimarka futbol sisteminde yetişen oyuncu, milli takım tercihleriyle de gündeme gelmiştir. Fizik gücü, çizgi üzerindeki hakimiyeti ve pas oyununa katkısıyla modern kaleci profiline uyan Jörgensen, Chelsea'nin gelecek planlamasında önemli bir yer tutuyor. Peki, Filip Jörgensen kimdir? Jörgensen kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

JORGENSEN KİMDİR?

Filip Jörgensen 16 Nisan 2002 doğumlu, Premier League ekiplerinden Chelsea'de kaleci olarak forma giyen İsveç asıllı Danimarkalı profesyonel futbolcudur.

VILLARREAL KARİYERİ

Lomma'da dünyaya gelen Filip Jörgensen, altyapı futbol eğitimini farklı kulüplerde aldı. Kariyerinin ilk yıllarında Mallorca, AD Penya Arrabal, Santa Catalina Atlético, Malmö FF ve GIF Nike Lomma formalarını giyen Jörgensen, daha sonra Villarreal altyapısına transfer oldu.

Genç kaleci, 18 Ekim 2020 tarihinde SCR Peña Deportiva deplasmanında oynanan ve 1-0 kaybedilen karşılaşmayla ilk kez Villarreal A Takımı kadrosunda yer aldı. Aynı yılın 12 Kasım tarihinde kulübüyle olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Jörgensen, A takımdaki ilk resmi maçına 15 Aralık 2021 tarihinde Copa del Rey'de Atlético Sanluqueño CF karşısında çıktı. Villarreal'in 7-1 kazandığı mücadelede, ikinci yarıda Gerónimo Rulli'nin yerine oyuna dahil oldu. B takımındaki ilk profesyonel maçına ise 14 Ağustos 2022'de, Racing de Santander karşısında deplasmanda alınan 2-0'lık galibiyette ilk 11'de başladı.

La Liga'daki ilk karşılaşmasına 30 Ocak 2023'te Rayo Vallecano'ya karşı çıktı. Ağustos ayında Villarreal'in ana kadrosuna kalıcı olarak yükseltilen Jörgensen, 13 numaralı formayı aldı. 2023-2024 sezonunda 143 kurtarış yaparak La Liga'da en fazla kurtarış yapan kaleci oldu. Gösterdiği performansın ardından 13 Haziran 2024'te sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.

CHELSEA TRANSFERİ

Başarılı performansının ardından Jörgensen, 30 Temmuz 2024'te Premier League ekibi Chelsea'ye transfer oldu. İngiliz kulübü, bu transfer için yaklaşık 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödedi. İsveç asıllı Danimarkalı kaleci, Chelsea ile 7 yıllık uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı.

