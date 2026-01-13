Survivor 2026 Gönüllüler yarışmacısı Ramazan Sarı kimdir? Yeni sezon öncesi Survivor heyecanı artarken, Ramazan Sarı ismi öne çıkan yarışmacılar arasında yer aldı. Sporcu kimliğiyle bilinen Ramazan Sarı'nın yaşı, nereli olduğu ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Survivor Ramazan hakkında tüm detaylar, yarışmanın başlamasıyla birlikte daha da ilgi görmeye başladı. Peki, Survivor Ramazan kimdir? Ramazan Sarı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

RAMAZAN SARI KİMDİR?

Ramazan Sarı, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşında olan Sarı, aslen Adanalıdır. Profesyonel spor kariyeri doğrultusunda uzun süredir İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir.

Küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe bir hayat yaşayan Ramazan Sarı, spor kariyerine güreş branşıyla adım attı. Güreşte edindiği disiplin, güç ve teknik altyapıyı zamanla Karma Dövüş Sanatları (MMA) alanına taşıdı. Profesyonel bir MMA dövüşçüsü olarak ringe çıkan Sarı, sert mücadele tarzı ve etkili bitirici hamleleriyle dikkat çekmektedir.

Müsabakalardaki agresif stili ve mücadeleci kimliği sayesinde "Crippler" lakabıyla tanınan Ramazan Sarı, fiziksel gücü kadar mental dayanıklılığıyla da rakiplerine zor anlar yaşatmaktadır. Spor kariyerindeki kararlılığı ve hırslı yapısı, onu bulunduğu organizasyonlarda öne çıkan isimlerden biri haline getirmiştir.