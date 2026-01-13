CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kimdir Survivor Ramazan kimdir? Ramazan Sarı kaç yaşında, nereli?

Survivor Ramazan kimdir? Ramazan Sarı kaç yaşında, nereli?

Survivor Ramazan kimdir? Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda Gönüllüler takımında yer alacak olan Ramazan Sarı, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Profesyonel spor geçmişiyle öne çıkan Ramazan Sarı’nın yaşı, memleketi ve mesleği izleyiciler tarafından merak ediliyor. “Ramazan Sarı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?” soruları Survivor gündeminde üst sıralarda yer alıyor.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 22:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Survivor Ramazan kimdir? Ramazan Sarı kaç yaşında, nereli?

Survivor 2026 Gönüllüler yarışmacısı Ramazan Sarı kimdir? Yeni sezon öncesi Survivor heyecanı artarken, Ramazan Sarı ismi öne çıkan yarışmacılar arasında yer aldı. Sporcu kimliğiyle bilinen Ramazan Sarı'nın yaşı, nereli olduğu ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Survivor Ramazan hakkında tüm detaylar, yarışmanın başlamasıyla birlikte daha da ilgi görmeye başladı. Peki, Survivor Ramazan kimdir? Ramazan Sarı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

RAMAZAN SARI KİMDİR?

Ramazan Sarı, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşında olan Sarı, aslen Adanalıdır. Profesyonel spor kariyeri doğrultusunda uzun süredir İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir.

Küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe bir hayat yaşayan Ramazan Sarı, spor kariyerine güreş branşıyla adım attı. Güreşte edindiği disiplin, güç ve teknik altyapıyı zamanla Karma Dövüş Sanatları (MMA) alanına taşıdı. Profesyonel bir MMA dövüşçüsü olarak ringe çıkan Sarı, sert mücadele tarzı ve etkili bitirici hamleleriyle dikkat çekmektedir.

Müsabakalardaki agresif stili ve mücadeleci kimliği sayesinde "Crippler" lakabıyla tanınan Ramazan Sarı, fiziksel gücü kadar mental dayanıklılığıyla da rakiplerine zor anlar yaşatmaktadır. Spor kariyerindeki kararlılığı ve hırslı yapısı, onu bulunduğu organizasyonlarda öne çıkan isimlerden biri haline getirmiştir.

Survivor Gözde hayatı ve kariyeri Devamını Oku BUNU DA OKU
Survivor Beyza Gemici kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray Fethiye'de 2'de 2 yaptı!
Fethiyespor farkı 1'e indirdi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Beyaz Saray'da İran toplantısı: Trump "seçenekleri" inceliyor! Tahran "ABD silahlarını İsrail ülkeye soktu" dedi
Icardi üst üste 2 penaltıdan yararlanamadı!
G.Saray'ın 2 golü ofsayta takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-Atletico Madrid maçı detayları Galatasaray-Atletico Madrid maçı detayları 22:46
Barcelona Cancelo'yu kadrosuna kattı! Barcelona Cancelo'yu kadrosuna kattı! 22:42
G.Saray Fethiye'de 2'de 2 yaptı! G.Saray Fethiye'de 2'de 2 yaptı! 22:33
Fethiyespor farkı 1'e indirdi! Fethiyespor farkı 1'e indirdi! 22:24
G.Saray'ın 2 golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın 2 golü ofsayta takıldı! 22:15
G.Saray direği geçemedi! İşte o pozisyon G.Saray direği geçemedi! İşte o pozisyon 22:01
Daha Eski
Yılmaz kırmızı kart için özür diledi Yılmaz kırmızı kart için özür diledi 21:57
G.Saray ve F.Bahçeli futbolcular PFDK'ya sevk edildi! G.Saray ve F.Bahçeli futbolcular PFDK'ya sevk edildi! 21:30
Icardi üst üste 2 penaltıdan yararlanamadı! Icardi üst üste 2 penaltıdan yararlanamadı! 21:22
G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon 21:20
Jasikevicius’tan F.Bahçe'ye 3 yıllık imza! Jasikevicius’tan F.Bahçe'ye 3 yıllık imza! 21:10
Fethiyespor’un golüne ofsayt engeli! Fethiyespor’un golüne ofsayt engeli! 21:02