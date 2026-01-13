Survivor Gözde kimdir? Gözde Bozkurt kaç yaşında, nereli?

Survivor yarışmacısı Gözde Bozkurt, yarışmaya katılmasıyla birlikte gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu. İzleyiciler, Survivor Gözde'nin kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve mesleğinin ne olduğu konusunda bilgi arıyor. Bunun yanı sıra Gözde Bozkurt'un medeni durumu da merak ediliyor. Gözde evli mi, bekar mı? sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

SURVIVOR GÖZDE BOZKURT KİMDİR?

Survivor Türkiye 2026 sezonunda yarışan Gözde Bozkurt, sporcu geçmişi, güçlü fiziği ve disiplinli yaşam tarzıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

GÖZDE BOZKURT KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1999 yılında dünyaya gelen Gözde Bozkurt 27 yaşındadır. Aslen Kayserili olan Bozkurt, uzun süredir Antalya'da yaşamını sürdürmektedir. Antalya'nın sporla iç içe yaşam tarzı, onun hem fiziksel gelişimine hem de profesyonel kariyerine katkı sağlamaktadır. Gözde Bozkurt, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi mezunudur. Üniversite eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde tamamlayan Bozkurt, akademik bilgisini sahadaki tecrübesiyle birleştirmiştir. Aktif olarak spor alanında çalışmalarını sürdüren Bozkurt, aynı zamanda spor eğitimi ve fitness odaklı projelerde yer almaktadır.

FITNESS VE SPOR KARİYERİ

Profesyonel sporcu kimliğiyle tanınan Gözde Bozkurt, IFBB (Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu) tarafından düzenlenen çeşitli organizasyonlarda yarışmıştır. Türkiye genelinde Bikini Fitness kategorisinde elde ettiği derecelerle adından söz ettiren Bozkurt, disiplinli antrenman programı ve sağlıklı beslenme düzeniyle spor camiasında dikkat çeken isimler arasında bulunmaktadır.