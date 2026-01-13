CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kimdir Survivor Gözde kimdir? Gözde Bozkurt kaç yaşında, nereli?

Survivor Gözde kimdir? Gözde Bozkurt kaç yaşında, nereli?

Survivor yarışmasıyla ekranlara gelen Gözde Bozkurt, izleyicilerin dikkatini çeken isimler arasında yer aldı. Yarışmadaki performansı ve duruşuyla merak uyandıran Gözde hakkında “Survivor Gözde kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?” soruları araştırılmaya başlandı. Ayrıca Gözde Bozkurt’un evli mi yoksa bekar mı olduğu da izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 20:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Survivor Gözde kimdir? Gözde Bozkurt kaç yaşında, nereli?

Survivor yarışmacısı Gözde Bozkurt, yarışmaya katılmasıyla birlikte gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu. İzleyiciler, Survivor Gözde'nin kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve mesleğinin ne olduğu konusunda bilgi arıyor. Bunun yanı sıra Gözde Bozkurt'un medeni durumu da merak ediliyor. Gözde evli mi, bekar mı? sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

SURVIVOR GÖZDE BOZKURT KİMDİR?

Survivor Türkiye 2026 sezonunda yarışan Gözde Bozkurt, sporcu geçmişi, güçlü fiziği ve disiplinli yaşam tarzıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

GÖZDE BOZKURT KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1999 yılında dünyaya gelen Gözde Bozkurt 27 yaşındadır. Aslen Kayserili olan Bozkurt, uzun süredir Antalya'da yaşamını sürdürmektedir. Antalya'nın sporla iç içe yaşam tarzı, onun hem fiziksel gelişimine hem de profesyonel kariyerine katkı sağlamaktadır. Gözde Bozkurt, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi mezunudur. Üniversite eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde tamamlayan Bozkurt, akademik bilgisini sahadaki tecrübesiyle birleştirmiştir. Aktif olarak spor alanında çalışmalarını sürdüren Bozkurt, aynı zamanda spor eğitimi ve fitness odaklı projelerde yer almaktadır.

FITNESS VE SPOR KARİYERİ

Profesyonel sporcu kimliğiyle tanınan Gözde Bozkurt, IFBB (Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu) tarafından düzenlenen çeşitli organizasyonlarda yarışmıştır. Türkiye genelinde Bikini Fitness kategorisinde elde ettiği derecelerle adından söz ettiren Bozkurt, disiplinli antrenman programı ve sağlıklı beslenme düzeniyle spor camiasında dikkat çeken isimler arasında bulunmaktadır.

Survivor Beyza Gemici kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
Survivor Serhan Onat hayatı ve kariyeri Devamını Oku BUNU DA OKU
Bayhan kimdir? Bayhan'ın hayatı! Devamını Oku BUNU DA OKU

REKLAM - Abi
Fethiyespor-G.Saray | CANLI İZLE
DİĞER
Galatasaray'a 150 milyonluk gelir! Cimbom'un kasası doldu...
Beyaz Saray'da İran toplantısı: Trump "seçenekleri" inceliyor! Tahran "ABD silahlarını İsrail ülkeye soktu" dedi
G.Antep 10 kişiyle kazandı!
F.Bahçe'de flaş takas iddiası: En-Nesyri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk: Burada oynamak büyük mutluluk! Buruk: Burada oynamak büyük mutluluk! 20:11
G.Antep 10 kişiyle kazandı! G.Antep 10 kişiyle kazandı! 19:50
Beşiktaş Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladı! Beşiktaş Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladı! 19:38
Burak Yılmaz zor sakinleştirildi! Burak Yılmaz zor sakinleştirildi! 18:40
Şahin: Oynanan oyundan memnun değilim Şahin: Oynanan oyundan memnun değilim 18:24
PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza! PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye ceza! 18:24
Daha Eski
Keçiörengücü Diaby'yi transfer etti Keçiörengücü Diaby'yi transfer etti 18:22
F.Bahçe Beko’da Chris Silva şoku! F.Bahçe Beko’da Chris Silva şoku! 18:18
İpek: Keyifli bir maç oldu İpek: Keyifli bir maç oldu 18:11
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 18:09
Başakşehir kupada güldü! Başakşehir kupada güldü! 17:21
Cimbom'da hedef 2'de 2! İşte GS maçı canlı yayın bilgileri Cimbom'da hedef 2'de 2! İşte GS maçı canlı yayın bilgileri 17:12