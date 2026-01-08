CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kimdir Lucas Piton kimdir? Lucas Piton kaç yaşında ve nereli?

Lucas Piton kimdir? Lucas Piton kaç yaşında ve nereli?

Lucas Piton kimdir sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Lucas Piton kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor? Özellikle son dönemde gösterdiği performansla gündeme gelen Brezilyalı futbolcunun kariyeri araştırılıyor. Sol bek pozisyonunda görev yapan Lucas Piton’un futbol hayatı, oynadığı kulüpler ve güncel takımı merak konusu olmaya devam ediyor.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 15:56 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 07:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lucas Piton kimdir? Lucas Piton kaç yaşında ve nereli?

Lucas Piton kimdir sorusu arama motorlarında öne çıkıyor. Lucas Piton kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Sol bek mevkisinde görev yapan Lucas Piton'un futbol kariyeri, forma giydiği kulüpler ve güncel takımı futbol gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Başarılı oyuncunun profesyonel kariyerine dair detaylar merak edilmeye devam ediyor. Futbol gündeminde adı sıkça geçen isimlerden biri olan Lucas Piton hakkında sorular artıyor. Lucas Piton kimdir? Lucas Piton kaç yaşında ve nereli? Brezilya doğumlu futbolcunun hangi takımda oynadığı, hangi mevkide görev aldığı ve kariyer geçmişi futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

LUCAS PITON KİMDİR?

Lucas Piton Crivellaro 9 Ekim 2000 tarihinde doğmuş Brezilya doğumlu profesyonel futbolcudur. Savunmanın sol kanadında görev yapan Piton, kariyerini Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama formasıyla sürdürmektedir. Sol bek pozisyonundaki hücum katkısı, ortaları ve oyun içindeki enerjisiyle dikkat çeken futbolcu, Brezilya futbolunun öne çıkan savunma oyuncuları arasında gösterilmektedir.

LUCAS PITON'UN KARİYERİ

Lucas Piton, profesyonel kulüp kariyerinde önemli bir adımı 28 Aralık 2022 tarihinde attı. Bu tarihte Vasco da Gama ile dört yıllık sözleşme imzaladığı kulüp tarafından resmen açıklandı. Genç futbolcu, 6 Ocak 2023 tarihinde düzenlenen organizasyonla kamuoyuna tanıtıldı ve Vasco da Gama formasıyla yeni dönemine başladı.

Piton, Vasco da Gama formasıyla ilk resmî maçına 26 Ocak 2023 tarihinde çıktı. Portuguesa karşısında oynanan ve takımının 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıkan Lucas Piton, Nenê'nin attığı açılış golüne asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu performansının ardından taraftarlar tarafından kulübün efsane isimlerinden Felipe Maestro ile kıyaslanması, genç oyuncuya olan beklentileri artırdı.

Lucas Piton'un millî takım kariyerine ilişkin dikkat çeken bir gelişme ise 24 Mayıs 2023 tarihinde yaşandı. Dönemin teknik direktörü Roberto Mancini, 2023 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile oynanacak karşılaşma öncesinde futbolcuyu İtalya Millî Takımı'nın geçici aday kadrosuna dahil etti. Bu çağrı, futbolcunun uluslararası arenada da yakından takip edildiğini gösteren önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Beşiktaş'ta sol beke Piton! Devamını Oku BUNU DA OKU

F.Bahçe'den bir bomba daha! Lookman...
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Galatasaray'a 150 milyonluk gelir! Cimbom'un kasası doldu...
Pandemide bile uyuşturucu partilerinden vazgeçmediler! Bebek Otel'den lüks villalara
G.Saray'da gündem Rüdiger!
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:38
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:37
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:19
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:19
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:18
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:12
Daha Eski
G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam 00:58
Guendouzi İstanbul'a geliyor! Guendouzi İstanbul'a geliyor! 00:58
G.Saray'da Sarr listede! G.Saray'da Sarr listede! 00:58
Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda 00:58
Nwaiwu Trabzon’a geldi! Nwaiwu Trabzon’a geldi! 00:58
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 00:58