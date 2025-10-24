Kenan Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türk futbolunun parlayan yıldızlarından biri olan Kenan Yıldız, özellikle genç yaşta elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Peki, Kenan Yıldız hangi şehirde doğdu ve futbola nasıl başladı? Birçok kişi, başarılı ve genç futbolcu Kenan Yıldız'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Kenan Yıldız kimdir? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Kenan Yıldız kimdir? Kenan Yıldız kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Kenan Yıldız 4 Mayıs 2005 tarihinde doğmuş forvet pozisyonunda oynayan Türk profesyonel futbolcudur. Halen Serie A ekiplerinden Juventus forması giymekte olan Yıldız, aynı zamanda Türkiye millî takımını temsil etmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Juventus oyuncusu olarak da tarihe geçmiştir; bu başarıyı 19 yıl 136 gün yaşında gerçekleştirmiştir.

Kenan Yıldız, futbola doğduğu şehrin takımı Jahn Regensburg'un altyapısında başladı. Burada iki yıl geçiren Yıldız, yetenekleriyle dikkat çekti ve Bayern Münih altyapısına kabul edildi.

BAYERN MUNIH DÖNEMİ

7 yaşında Bayern Münih altyapısına katılan Kenan Yıldız, alt yaş kategorilerinde takım kaptanlığı yaptı ve 19 Yaş Altı takımına kadar yükseldi. Altyapıda toplam 20 maçta görev alan Yıldız, 6 gol ve 8 asistlik performans gösterdi. Temmuz 2022'de Bayern Münih ile sözleşmesi sona erdi; kulüp, Yıldız'ın maaş beklentilerini karşılayamadığı için sözleşme yenilenmedi. Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidziç, genç oyuncu için "Futbol hayatında onunla çalışmak isterdik, ancak maddi taleplerini karşılayamadık" açıklamasını yaptı.

JUVENTUS KARİYERİ

Bayern Münih'ten ayrılan Yıldız, 2022 yılında Juventus ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. Transfer sürecinde Barcelona ile Juventus, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için rekabet etti. Eylül 2022'de The Guardian tarafından 2005 doğumlu en iyi 60 oyuncu arasında gösterildi.

Juventus Next Gen: U-19 takımdan sonra 16 Aralık'ta rezerv takım Juventus Next Gen'e çağrıldı. İlk profesyonel maçına 61. dakikada çıktı ve takım 3-0 mağlup oldu.

Serie A Debütü: 20 Ağustos 2023'te Udinese karşısında ikinci yarıda yedek olarak sahaya çıktı ve 3-0'lık galibiyette görev aldı.

Sözleşme Uzatma: 10 gün sonra kulüple olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

İlk Serie A Golü: 23 Aralık 2023'te Frosinone karşısında açılış golünü atarak Juventus'un Serie A'daki en genç yabancı golcüsü oldu.

Şampiyonlar Ligi Rekoru: 17 Eylül 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'a attığı golle, kulüp efsanesi Alessandro Del Piero'yu geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Juventus oyuncusu oldu.

MİLLî TAKIM KARİYERİ

Kenan Yıldız, Türk bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak Almanya'da doğdu.

U-17 ve U-21 Millî Takım: Türkiye U17 ve U21 takımlarında forma giydi. 27 Eylül 2022'de Gürcistan U21 karşısında 28 dakika oynayarak U21'deki ilk maçına çıktı.

A Millî Takım: Ekim 2023'te UEFA Euro 2024 eleme maçları için Türkiye A millî takımına çağrıldı. 12 Ekim'de Hırvatistan karşısında ilk kez A millî takımda sahaya çıktı. 18 Kasım 2023'te Berlin'de Almanya'yı 3-2 yendikleri maçta ilk uluslararası golünü attı.