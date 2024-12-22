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Haberler Kimdir ÖMÜR AKKOR KİMDİR? - Şef Ömür Akkor kaç yaşında, evli mi, nereli?

ÖMÜR AKKOR KİMDİR? - Şef Ömür Akkor kaç yaşında, evli mi, nereli?

Şef Ömür Akkor MasterChef yeni sezona konuk oldu. Final için geri sayım başlamışken yarışmacılar Ömür Akkor'un tarifini yapacaklar. Peki, Ömür Akkor kimdir? Şef Ömür Akkor kaç yaşında, evli mi, nereli? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 20:30 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 20:50
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ÖMÜR AKKOR KİMDİR? - Şef Ömür Akkor kaç yaşında, evli mi, nereli?

Dünyaca ünlü Şef Ömür Akkor MasterChef'e konuk olarak katıldı. Akkor'un tarifini en yakın şekilde yapmaya çalışacak olan yarışmacılar ise cekete bir adım daha yaklaşacak. İzleyiciler Ömür Akkor kimdir? Şef Ömür Akkor kaç yaşında, evli mi, nereli? sorguları yaparken merak edilenleri sizler için derledik.

ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

Ömür Akkor, 1975 yılında Kilis'te dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okudu. 5 yıl Bursa'nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına aldı. 105 yıldır devam eden ve Türkiye'nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük'te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunan Ömür Akkor, 4000 yıllık yemekleri hayata geçirdi.

Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezdi ve "Türk mutfağı için 250.000 km" projesini tamamladı. Anadolu ve Türk mutfağını anlattığı 26 adet kitabı ve 200'ü aşkın makalesi vardır. 2012, 2015, 2016 yıllarında yazdığı kitaplar Gourmand Cookbook Awards tarafından farklı kategorilerde ''best in the world'' (dünyanın en iyisi) seçildi.

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