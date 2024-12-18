MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR? - Barbaros Yoloğlu hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, evli mi?

MasterChef'in 18 Aralık tarihli bölümüne konuk olan Barbaros Yoloğlu merak konusu oldu. MasterChef'in ardından Şule İdil Aydın ile Samsun'da evlenen Barbaros Yoloğlu'nun kendi memleketinde kendisine ait bir hamburger dükkanı bulunuyor. Peki, MasterChef Barbaros kimdir? Barbaros Yoloğlu hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, evli mi? İşte detaylar...

BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

MasterChef Barbaros, 29 yaşındadır ve Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya geldi. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile ilgilendi. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar verdi. Bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalıştı ve ardından üniversite eğitimini için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etti.

MASTERCHEF BARBAROS HANGİ YIL YARIŞTI?

Barbaros Yoloğlu 2020 yılında Serhat Doğramacı ile birlikte verdiği birincilik mücadelesinde son ana kadar kıyasıya bir rekabet yaşamış ve yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

MasterChef'in ardından Şule İdil Aydın ile Samsun'da evlenen Barbaros Yoloğlu'nun kendi memleketinde kendisine ait bir hamburger dükkanı bulunuyor. Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz yıl düzenlenen MasterChef All Star kadrosunda da yer almış ve yarışmayı 4. olarak tamamlamıştı.