  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Kimdir Erşan Yılmaz kimdir? | Şef Erşan Yılmaz nereli, kaç yaşında? Hayat hikayesi...

Erşan Yılmaz kimdir? | Şef Erşan Yılmaz nereli, kaç yaşında? Hayat hikayesi...

Masterchef'e konuk olan balık şefi usta aşçı Erşan Yılmaz'ın hayatı, programın seyircileri tarafından merak ediliyor. Karadenizli balık şefi hamsili pilav tabağı ile Masterchef yarışmacılarını oldukça zorlarken vatandaşlar da Erşan Yılmaz'ın hayatını araştırıyor. Peki Erşan Yılmaz kimdir? Şef Erşan Yılmaz nereli, kaç yaşında? Merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 14:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Erşan Yılmaz kimdir? | Şef Erşan Yılmaz nereli, kaç yaşında? Hayat hikayesi...

Erşan Yılmaz kimdir? | Masterchef'te eleme potasından önce yapılacak son elemede yarışmacıları oldukça zorlayan bir yemek seçildi. Programa konuk olan balık şefi Erşan Yılmaz, bu haftanın yemeğini, püf noktalarını anlattığı hamsili pilav olarak belirledi. Yarışmacılar hamsileri temizlerken bile oldukça zorlanırken ünlü şef de hayatından kesitlerle yarışmaya renk kattı. Bu esnada programı seyredenler 'Erşan Yılmaz kimdir? Şef Erşan Yılmaz nereli, kaç yaşında?' sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

ERŞAN YILMAZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Trabzon'da doğup büyüyen Şef Erşan Yılmaz, 15 yaşında, liseye giderken balık satarak başladığını söyledi. Seyyar satıcı olan abisine yardım etmek amacıyla, yanında durup poşetleri açan Yılmaz, böylece okul harçlıklarını çıkardığını, liseden sonra ise kendi el arabasını aldığını belirtti. Seyyar satıcılık ve pazarcılıkla başlayan balıkçılıkta daha sonra kendi restoranlarını açan Yılmaz'ın Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ünlü bir balık lokantası vardır.

Instagram'da 1,8 milyon takipçiye hitap eden ünlü şef ve fenomen Yılmaz'ın, Trabzon'un yanı sıra Dubai'de de restoranı bulunuyor. 1995 yılında başladığı mesleğinin bir tutkuya dönüştüğünü anlatan Yılmaz, bu hikayeyi şu ifadelerle anlatıyor:

"Balıkçılığa 15 yaşında liseye giderken başladım. Seyyar satıcı olan abimin yanına gider ona yardım eder ve okul harçlığı alırdım. İlk aldığım yevmiye olan 1 milyon lira yani şimdiki 1 TL benim bu mesleği sevmeme sebep oldu diyebilirim"

Cimbom'dan eski yıldızına kanca!
Reklam - TOD
DİĞER
Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forma giymiş futbolcular! Bu listede kimler var kimler. Bakalım kaç tanesini hatırlayacaksınız...
Suriye Milli Ordusu'nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK'ya karşı operasyon başladı
Dev derbinin muhtemel 11'leri
F.Bahçe'den yılın bombası! Bu transfer Osimhen'i gölgede bırakır
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ ŞİFRESİZ İZLE BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ ŞİFRESİZ İZLE 13:33
Konyaspor - Antalyaspor | CANLI Konyaspor - Antalyaspor | CANLI 13:17
Yeni Malatyaspor ligden çekilmek istiyor Yeni Malatyaspor ligden çekilmek istiyor 12:53
Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman? 12:36
İngiltere'de derbiye erteleme kararı! İngiltere'de derbiye erteleme kararı! 12:31
Boluspor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman? Boluspor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman? 12:26
Daha Eski
Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 12:17
Buruk'tan stoper kararı! İşte G.Saray'ın Sivas maçı 11'i Buruk'tan stoper kararı! İşte G.Saray'ın Sivas maçı 11'i 12:07
Keçiörengücü-İstanbulspor maçı ne zaman? Keçiörengücü-İstanbulspor maçı ne zaman? 12:06
Derbinin VAR'ı açıklandı! Derbinin VAR'ı açıklandı! 12:06
THY Euroleague'de 13 .hafta tamamlandı! İşte toplu sonuçlar THY Euroleague'de 13 .hafta tamamlandı! İşte toplu sonuçlar 12:02
Başakşehir FK-Hatayspor maçı ne zaman? Başakşehir FK-Hatayspor maçı ne zaman? 11:53