Erşan Yılmaz kimdir? | Şef Erşan Yılmaz nereli, kaç yaşında? Hayat hikayesi...

Erşan Yılmaz kimdir? | Masterchef'te eleme potasından önce yapılacak son elemede yarışmacıları oldukça zorlayan bir yemek seçildi. Programa konuk olan balık şefi Erşan Yılmaz, bu haftanın yemeğini, püf noktalarını anlattığı hamsili pilav olarak belirledi. Yarışmacılar hamsileri temizlerken bile oldukça zorlanırken ünlü şef de hayatından kesitlerle yarışmaya renk kattı. Bu esnada programı seyredenler 'Erşan Yılmaz kimdir? Şef Erşan Yılmaz nereli, kaç yaşında?' sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

ERŞAN YILMAZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Trabzon'da doğup büyüyen Şef Erşan Yılmaz, 15 yaşında, liseye giderken balık satarak başladığını söyledi. Seyyar satıcı olan abisine yardım etmek amacıyla, yanında durup poşetleri açan Yılmaz, böylece okul harçlıklarını çıkardığını, liseden sonra ise kendi el arabasını aldığını belirtti. Seyyar satıcılık ve pazarcılıkla başlayan balıkçılıkta daha sonra kendi restoranlarını açan Yılmaz'ın Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ünlü bir balık lokantası vardır.

Instagram'da 1,8 milyon takipçiye hitap eden ünlü şef ve fenomen Yılmaz'ın, Trabzon'un yanı sıra Dubai'de de restoranı bulunuyor. 1995 yılında başladığı mesleğinin bir tutkuya dönüştüğünü anlatan Yılmaz, bu hikayeyi şu ifadelerle anlatıyor:

"Balıkçılığa 15 yaşında liseye giderken başladım. Seyyar satıcı olan abimin yanına gider ona yardım eder ve okul harçlığı alırdım. İlk aldığım yevmiye olan 1 milyon lira yani şimdiki 1 TL benim bu mesleği sevmeme sebep oldu diyebilirim"