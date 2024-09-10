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MASTERCHEF ERİM KİMDİR? | Erim Şanal kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef Türkiye, tüm hızıyla devam ederken, 6 Eylül akşamı yarışmaya yedeklerden dahil olan isim, Erim Şanal oldu. İzleyiciler Erim Şanal kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Erim kimdir? sorguları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 22:32
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MASTERCHEF ERİM KİMDİR? | Erim Şanal kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ederken yedeklerden ana kadroya giren Erim .Şnal dikkat çekti. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Şanal aslen Erzincanlı'dır. Peki, MasterChef Erim kimdir? Erim Şanal kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF ERİM ŞANAL KİMDİR?

Erim Şanal, aslen Erzincanlı olup İstanbul'dan yarışmaya katılmıştır. 23 yaşında ve bekâr olan Şanal, genç yaşına rağmen mutfakta gösterdiği yetenek ve tutkuyla izleyicilerin dikkatini çekmiştir.

İlk turda soslu levrek ile şeflerden 3 evet alan Erim, ikinci turda Muhammed ve Kadir ile karşı karşıya gelmiş ve düelloları başarıyla tamamlamıştır. Ana kadro seçmelerinde mücadele eden ve yedeklere girmeyi başaran Erim, 6 Eylül akşamı hazırladığı yemek ile rakiplerini geride bırakmış ve ana kadroya girmiştir.

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