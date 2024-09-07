TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR? | Toprak Razgatlıoğlu sağlık durumu nasıl? WBSK Fransa'da kaza engeli!

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR? | 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 15 galibiyetle zirvede yer ala milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun 8. ayağında hafta sonu Fransa'da yapılacak yarış öncesindeki serbest antrenman seansında kaza yaptı. 2021 yılında Superbike Dünya Şampiyonası şampiyonu Razgatlıoğlu hakkında 'Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Toprak Razgatlıoğlu sağlık durumu nasıl? WBSK Fransa'da yarışacak mı?' soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

TOPRAK RAZGATLIOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hafta sonu şampiyonadaki liderlik avantajını korumak için piste çıkacak olan Red Bull sporcusu ROKiT BMW Motorrad takımı pilotu Toprak, serbest antrenman seansı sırasında aracının kontrolünü kaybederek yere düştü ve sürüklendikten sonra pist dışına çıktı. Kaza sonrasında antrenman seansı durdurulurken Razgatlıoğlu, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Milli motosikletçi Topra Razgatlıoğlu, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Toprak Razgatlıoğlu, kontrol amaçlı hastanede olduğunu belirterek, "Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar, tekrardan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Şuan iyiyim kontrol amaçlı hastanedeyim iyi dilekleriniz icin herkese teşekkür ederim ❤️ pic.twitter.com/OjqaHIdnd8 — Toprak Razgatlıoğlu (@toprak_tr54) September 6, 2024

TOPRAK RAZGATLIOĞLU WBSK FRANSA'DA YARIŞACAK MI?'

WSBK'daki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Magny-Cours pistinde yaşadığı kazanının ardından hafta sonunun geri kalanında yarışamayacak. WorldSBK'nın açıklamasına göre "hafif travmatik pnömotoraks" tanısı koyulan temsilcimizin hafta sonuna devam etmesi doktorlar tarafından uygun görülmedi.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

16 Ekim 1996'da Antalya/Alanya'da doğan 28 yaşındaki Toprak Razgatlıoğlu, 2024 sezonundan itibaren BMW Motorrad adına yarışmaktadır.

Kawasaki'de yarıştıktan sonra 2023 yılına kadar fabrika takımı Yamaha YZF-R1 ile yarışan Razgatlıoğlu, 2021 Superbike Dünya Şampiyonluğunu kazanarak Jonathan Rea'nın altı yıllık saltanatına son verdi. Razgatlıoğlu ilk Türk Superbike Dünya Şampiyonu oldu.

Tek Teker Arif olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğludur. Babası, 17 Kasım 2017 tarihinde Antalya'da geçirdiği motosiklet kazası sonrasında, motosikletin arka koltuğunda oturan kız arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetti.

Razgatlıoğlu, 7 yaşından beri motosiklet kullanmaktadır ve Türk motorsiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirildi. Razgatlıoğlu, 16 yaşındayken İstanbul Park'ta pist rekorunı kırdı ve Türkiye şampiyonu oldu.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KARİYERİ

Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta 2013 ve 2014 yıllarında yarıştı ve genel sıralamada sırasıyla 10. ve 6. oldu. Almanya'nın Sachsenring kentinde düzenlenen 2014 sezonunun 7. yarışını birinci bitirdi. Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'ndaki ilk yarışını, 5 Ekim 2014'te Magny Cours'da Kawasaki ZX-6R ile kazandı. 2015'te Razgatlıoğlu, Kawasaki ZX-6R ile Avrupa Superstock 600 Şampiyonasını kazandı. 2017'de Avrupa Superstock 1000 ikincisi oldu ve 2019 Superbike Fransa ayağını birincilikle tamamlayan ilk Türk milli motosikletçi oldu.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU SUPERBIKE DÜNYA ŞAMPİYONASI

Razgatlıoğlu, 2018'de Türk Puccetti Kawasaki yarış takımının gelecek vaat eden bir sporcusuydu ve 2019'da 8 saatlik Suzuka dayanıklılık yarışı için fabrika Kawasaki sürücüleri Jonathan Rea ve Leon Haslam ile ortak oldu. Yarış boyunca diğer ikisiyle sırayla yarışmasına izin verilmemesi nedeniyle Razgatlıoğlu, 2020'den itibaren fabrika Yamaha sürücüsü olmak için kısa süre sonra Kawasaki markasından ayrıldı. 2020 sezonunda yeni takımı PATA Yamaha ile Avustralya'da sezonun ilk galibiyetini kazandı. Razgatlıoğlu, 2021 Superbike Dünya Şampiyonası'nı sürücüler klasmanındaki en yakın rakibi Jonathan Rae'nin önünde tamamlayarak 2021 Dünya Şampiyonu oldu. Rae'nin altı yıllık saltanatına son veren Razgatlıoğlu, ilk Türk Superbike Dünya Şampiyonu oldu. 2022 Superbike Dünya Şampiyonası sürücüler klasmanında Dünya ikincisi oldu. 2023 Superbike Dünya Şampiyonası 8. ayağında birinci oldu. Eskiden Red Bull sporcusu olan Toprak Razgatlıoğlu, 2024 WSBK sezonundan itibaren BMW Motorrad Motorsport takımında yarışmaktadır.