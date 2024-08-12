MASTERCHEF EDA KİMDİR? | Eda Çağlayan aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MasterChef 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Makedon kökenli olan Eda Çağlayan yaptığı tatlılarla izleyiciler tarafından merak edildi. MasterChef Eda kimdir? Eda Çağlayan aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorularının yanıtı araştırılırken detaylar haberimizde...

MASTERCHEF EDA ÇAĞLAYAN KİMDİR?

MasterChef 2024 yarışmacılarından Eda, 26 yaşındadır. Yarışmaya İzmir'den katılan Eda Çağlayan, Makedon kökenlidir ve pastacılık alanında uzmanlaşmıştır.

MasterChef 2024'te sergilediği performansla büyük beğeni toplayan yarışmacılar arasında yer almaktadır.