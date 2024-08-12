MASTERCHEF DENİZ KAÇ YAŞINDA? | Deniz Yılmaz kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef yeni sezon yarışmacıları merak konusu oldu. Her hafta en iyi yemeği yapmak için uğraşan yarışmacılar arasından eleme oyunu sonrası yarışmaya veda edenler de oluyor. Peki, MasterChef Deniz kaç yaşında, aslen nereli? Deniz Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DENİZ YILMAZ KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Deniz Yılmaz, profesyonel olarak aşçılık yapıyor. Uzun yıllar gastronomi dünyasının farklı alanlarında çalışan Deniz, çeşitli mutfaklarda tecrübe kazandı. Ayrıda denizcilik alanında yetenekli olduğu da biliniyor.

İlk turda deniz mahsullü bal kabaklı risotto ile 2 evet almayı başaran Deniz, ikinci turda Büşra ve Sema ile karşı karşıya geldi. En iyi minestrone çorbayı hazırlayarak ikili düelloları kazandı. Ana kadro seçmelerinde ilk turda yarışmacılardan şekerpare yapmaları istendi.

İlk turu başarıyla geçen yarışmacılar, ikinci turda isot kullanarak yaratıcı bir tabak hazırladı. Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakan ve ana kadroya giren 5. yarışmacı Deniz Yılmaz oldu.