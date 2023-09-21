Haberler Kimdir Kamil Garabara kimdir? Kopenhag kalecisi Grabara kaç yaşında ve nerelidir?

Kamil Garabara kimdir? Kopenhag kalecisi Grabara kaç yaşında ve nerelidir?

Kopenhag takımının yıldız isimleri arasında yer alan Polonyalı futbolcu Kamil Grabara'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Kamil Grabara ile ilgili araştırma yapanlar, Kamil Grabara kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Kamil Grabara kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 09:20 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 09:30
Kamil Garabara kimdir? Kopenhag kalecisi Grabara kaç yaşında ve nerelidir?

Dünya futbolunda adı birçok kez duyulan isimlerden biri olan Kamil Grabara'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Polonyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Kamil Grabara kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

KAMIL GRABARA KİMDİR?

Kamil Grabara, Kopenhag takımında kaleci mevkinde forma giyen Kamil Grabara, 08 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 195 cm boyunda ve 75 kilo olan Kamil Grabara, sağ ayağını kullanmaktadır. Piyasa değeri 9 milyon Euro'dur. Liverpool altyapısından çıkan yıldız futbolcu Aarhus, Huddersfield, Kopenhag takımlarında forma giymiştir.

DİĞER
Aynalı Tahir ile ünlenmişti... Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Kayra Şenocak'ın son hali şoke etti!
Geri sayım başladı! Nefesler tutuldu! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Aslan kasasını doldurdu! İşte o rakam
F.Bahçe'de Dzeko ve Tadic fırtınası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KAAN KAZGAN KİMDİR?
EYÜP AYDIN KİMDİR? Eyüp Aydın nereli?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2023 Eylül?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 - MEB İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı mı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Josef'ten G.Saraylıları sinirlendiren paylaşım Josef'ten G.Saraylıları sinirlendiren paylaşım 09:19
F. Bahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta? F. Bahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta? 09:09
İngiliz taraftarlardan Altay Bayındır sesleri! İngiliz taraftarlardan Altay Bayındır sesleri! 09:03
G.Saray maçının ardından flaş sözler! "Bu bir uyarıdır" G.Saray maçının ardından flaş sözler! "Bu bir uyarıdır" 08:49
İşte G.Saray'ın Devler Ligi grubundaki puan durumu! İşte G.Saray'ın Devler Ligi grubundaki puan durumu! 00:17
Napoli deplasmanda kazandı! Napoli deplasmanda kazandı! 00:17
Daha Eski
Arsenal PSV'yi farklı geçti! Arsenal PSV'yi farklı geçti! 00:17
Sevilla ve Lens yenişemedi! Sevilla ve Lens yenişemedi! 00:16
7 gollü maçta kazanan B. Münih! 7 gollü maçta kazanan B. Münih! 00:16
Salzburg deplasmanda Benfica'yı devirdi! Salzburg deplasmanda Benfica'yı devirdi! 00:16
R.Sociedad ve Inter puanları paylaştı! R.Sociedad ve Inter puanları paylaştı! 00:16
Arsenal PSV'yi farklı geçti! Arsenal PSV'yi farklı geçti! 00:12