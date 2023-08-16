Haberler Kimdir Hakim Ziyech kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Hakim Ziyech kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Fas futbolcu Hakim Ziyech'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Hakim Ziyech ile ilgili araştırma yapanlar, Hakim Ziyech kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Hakim Ziyech kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 12:10
Hakim Ziyech kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Hakim Ziyech'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Faslı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Hakim Ziyech kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

HAKİM ZIYECH KİMDİR?

Hakim Ziyech, 19 Mart 1993 yılında Dronten, Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Fas uyruklu Hakim Ziyech, sağ kanat ve forvet arkası olarak oynayabilmektedir. 54 kez Fas Milli Takımı'nda görev alan Hakim Ziyech, Chelsea'de forma giymektedir. Dronten altyapısında futbola başlayan yıldız futbolcu, Heerenven, Twente, Ajax ve Chelsea gibi ekiplerde forma giymiştir. Kariyerinde 452 maça çıkan Hakim Ziyech 125 gol 137 asist üretmiştir.

DİĞER
Müjdeyi İbrahim Tatlıses vermişti… İkiz babası olmaya hazırlanan İdo Tatlıses'ten samimi açıklamalar! İdo Tatlıses: Babamın ağzında bakla ıslanmıyor
Memura, emekliye 2 yıllık zam! Milyonların gözü ikinci teklifte: Müzakereler bugün de devam ediyor | Süreç nasıl işleyecek?
F.Bahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu açıklandı!
F.Bahçe fiyatı revize etti! Yeni teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Teknik Direktör Sakıp Özberk kimdir?
Bakhtiyar Zaynutdinov kimdir?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
KIRTASİYE YARDIM BAŞVURU 2023 e-DEVLET | Kırtasiye yardımı şartları nedir, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, gerekli belgeler
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu açıklandı! 11:34
Hakim Ziyech bombası! Türkiye'ye geliyor Hakim Ziyech bombası! Türkiye'ye geliyor 11:24
Kartal'a transferde kötü haber! Inter... Kartal'a transferde kötü haber! Inter... 09:19
M.City - Sevilla maçı saat kaçta? M.City - Sevilla maçı saat kaçta? 09:44
Çarpıcı sözler! "Buruk'un istemediği kesin" Çarpıcı sözler! "Buruk'un istemediği kesin" 09:55
Kanarya'ya iki ayrılık daha! İşte yolcular Kanarya'ya iki ayrılık daha! İşte yolcular 10:35
Daha Eski
Pit stop Pit stop 00:22
Molde'yi istedik Molde'yi istedik 00:26
Tete uzun bir süreç Tete uzun bir süreç 00:27
Arda Turan'ın motivasyon konuşması gündem oldu! Arda Turan'ın motivasyon konuşması gündem oldu! 00:28
Milot Rashica İstanbul'a geldi! Milot Rashica İstanbul'a geldi! 01:50
Milot Rashica İstanbul'a geldi! Milot Rashica İstanbul'a geldi! 01:51