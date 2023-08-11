Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından çok beğenilen Ya Çok Seversen dizisinde Leyla karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Özellikle yaşı, memleketi ve oynadığı projeler sık sık araştırılıyor. Peki, Hafsanur Sancaktutan kimdir? Ya Çok Seversen dizisi Leyla kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

YA ÇOK SEVERSEN Leyla KARAKTERİ - KEREM BURSİN

Leyla

Gerçek ailesini hiç tanımamıştır. Onları bir gün bulmak en büyük isteğidir. Bu yüzden ailesi gibi görünen bir grup ile düğün dolandırıcılığı yapmaktadır. Ne kadar usta bir yalancı olsa da, özel hayatındaysa yalan söylemekten kaçınır. İnsanın köklerini bulması gerektiğine ve aile olmaya inancı tamdır. Asil ve sert görüntüsünün altındaki kırılgan yapısını her şeye rağmen dik durarak saklamayı çok iyi becerir. Adaletlidir ve zenginlere karşı önyargılıdır. Aşık olmakla ilgili henüz bir fikri yoktur.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da doğdu. Baba tarafından aslen Rizeli olan Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşlarda tiyatroya başladı. 2018 yılında Gülperi dizisinde Fidan karakterini canlandırarak ekranlara adım attı. Ardından Aşk Ağlatır ve Son Yaz dizilerinde rol aldı. Sancaktutan, şu anda Ya Çok Seversin dizisinde Leyla karakterini canlandırmaktadır. Hafsanur Sancaktutan, oyunculuğunun yanı sıra modellik de yapmaktadır. 2019 yılında En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi. Sancaktutan, 1,75 boyunda ve 55 kilodur. Oyunculuk ve modelliğin yanı sıra resim yapmayı ve dans etmeyi de sevmektedir.