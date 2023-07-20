Duvan Zapata kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Duvan Zapata'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Kolombiyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Duvan Zapata kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DUVAN ZAPATA KİMDİR?

Duvan Zapata, 1 Nisan 1993 yılında Santiago de Cali, Kolombiya'da dünyaya gelmiştir. 189 cm boyundadır ve santrafor olarak görev yapmaktadır. 34 kez milli formayı giymiştir. 8 Milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Sağ ayaklıdır. America de cali, Estudientes, Napoli, Udinese, Sampdoria ve Atalanta formaları giymiştir. 419 kez sahaya çıkan Zapata 155 gol 64 asist üretmiştir.