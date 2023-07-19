Haberler Kimdir Adam Karabec kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adam Karabec kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Çekyalı futbolcu Adam Karabec'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Adam Karabec ile ilgili araştırma yapanlar, Adam Karabec kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Adam Karabec kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 19:50 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:20
Adam Karabec kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Adam Karabec'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Çekyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Adam Karabec kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ADAM KARABEC KİMDİR?

Adam Karabec, 2 Temmuz 2003 yılında Prag, Çekya'da dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundaki Adam Karabec, on numara pozisyonunda oynamaktadır. 2.5 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. 134 maçta 18 gol 11 asist üretti.

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