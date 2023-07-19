Adam Karabec kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Adam Karabec'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Çekyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Adam Karabec kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ADAM KARABEC KİMDİR?

Adam Karabec, 2 Temmuz 2003 yılında Prag, Çekya'da dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundaki Adam Karabec, on numara pozisyonunda oynamaktadır. 2.5 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. 134 maçta 18 gol 11 asist üretti.