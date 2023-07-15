Rodrigo Becao kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Rodrigo Becao'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Brezilyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Rodrigo Becao kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

RODRİGO BECAO KİMDİR?

Rodrigo Becao, 19 Ocak 1996 yılında Salvador, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. 191 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper olarak görev almaktadır. İtalya Serie A ekiplerindne Udinese'de forma giymektedir. Bu sezon 28 maça çıkan Rodrigo Becao, 2 gol 1 asist üretmiştir. Bahia ekibinde futbola başlamıştır. CSKA Moskova ve Udinese formaları giymektedir.