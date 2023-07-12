Haberler Kimdir EMRE YÜCELEN KİMDİR? | Sen Türkülerini Söyle Emre Yücelen nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Evli mi?

EMRE YÜCELEN KİMDİR? | Sen Türkülerini Söyle Emre Yücelen nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Evli mi?

Ünlü şarkıcı Emre Yücelen, TRT1'in yeni şarkı yarışması Sen Türkülerini Söyle'de jüri koltuğunda oturuyor. Televizyon ekranlarında boy göstermesiyle sevilen ismin hayatı merak konusu oldu. Peki Emre Yücelen kimdir? Sen Türkülerini Söyle Emre Yücelen nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:00
EMRE YÜCELEN KİMDİR? | Sen Türkülerini Söyle Emre Yücelen nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Evli mi?

EMRE YÜCELEN KİMDİR? | TRT 1'in yeni yarışma programı Sen Türkülerini Söyle, jüri kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sanat dünyasının en eğitimli ve başarılı isimlerini bir araya getiren Sen Türkülerini Söyle'nin en merak edilen isimlerinden birisi de Emre Yücelen oldu. Peki Emre Yücelen kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte detaylar...

EMRE YÜCELEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Emre Yücelen 26 Temmuz 1976 tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünyaya geldi. Müzik ile ilk tanışması ortaokul yıllarında babasının hediye ettiği klasik gitarla başladı. Lise yıllarında ilk müzik grubu olan ''Etwox' u kurdu.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Opera – Şan bölümünü kazandı. Aynı dönem Kocaeli üniversitesinde 2 sene Jeoloji Mühendisliği eğitimi gördü. Bu dönemde bir süre okul şenliklerinde Solo ve Rock grupları ile sahne aldı.

2004 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümünden mezun olup, gitar piyano, bağlama, ud ve ney çalmaktadır. 2010 yılında ilk solo albümü Kelebek'i yayınladı.

2013 yılında Müzik Yapım Firması Yücelen Müzik'i kurdu. Youtube kanalında Ses Analizleri, Müzikal Geziler , Stüdyo Sohbetleri gibi birçok müzik projesi yapmakta ve geliştirmektedir.

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