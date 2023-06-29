Haberler Kimdir Alexis Sanchez kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Alexis Sanchez kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Şilili futbolcu Alexis Sanchez'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Alexis Sanchez ile ilgili araştırma yapanlar, Alexis Sanchez kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Alexis Sanchez kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 09:40
Alexis Sanchez kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Alexis Sanchez'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Şilili futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Alexis Sanchez kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ALEXİS SANCHEZ KİMDİR?

Alexis Sanchez, 19 Aralık 1988 yılında Tocopilla, Şili'de dünyaya gelmiştir. 169 cm boyundaki yıldız isim kanat ve forvet olarak görev yapabilmektedir. Şili Milli Takımı ile 153 maça çıkan Alexis Sanchez, 51 gol kaydetmiştir. Marsilya forması giymektedir. Fransız ekibi ile 44 maça çıkan Sanchez, 18 gol 3 asist üretmiştir. Cobreloa, Udinese, Colo Colo, River Plate, Barcelona, Arsenal, Inter, Manchester United ve Marsilya'da forma giymiştir.

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