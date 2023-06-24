Nemanja Gudelj kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Nemanja Gudelj'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Sırbistanlı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Nemanja Gudelj kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

NEMANJA GUDELJ KİMDİR?

Nemanja Gudelj, 16 Kasım 1193 yılında Belgrad, Sırbistan'da dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundaki Nemanja Gudelj ön libero olarak görev yapmaktadır. İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen Nemanja Gudelj bu sezon 53 maçta 4 gol 1 asist üretmiştir. NAC Breda, AZ Alkmaar, Ajax, TJ Teda, Evergrande, Sporting Lisbon gibi ekiplerde de forma giymiştir.