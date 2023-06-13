MASTERCHEF SERPİLAY KİMDİR? | Masterchef Serpilay Salkım nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF SERPİLAY KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Serpilay Salkım, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Serpilay Salkım kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF SERPİLAY SALKIM KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Serpilay Salkım, 1997 İzmir doğumludur. İzmir Ekonomi Üniversitesi gastronomi bölümünde okumuştur. Alsancak'ta kendine bir pastane & fırın dükkanı açmıştır. 4 yaşından bu yana mutfakta olduğunu belirtmektedir.