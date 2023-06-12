MASTERCHEF YAĞIZ KİMDİR? | Masterchef Yağız Özçelik nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF YAĞIZ KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Yağız Özçelik, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Yağız Özçelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF YAĞIZ ÖZÇELİK NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Aslen Düzceli olan 22 yaşındaki Yağız Özçelik MasterChef 2023'te yer alacak. Ailesi hayvancılıkla uğraşan Yağız Özçelik, ilk ve orta öğretimin ardından Ticaret Lisesi'ne yazılmış fakat Turizm Lisesi'ne gitmek istediği için, ticaret Lisesini bırakarak Akçakoca Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ne geçiş yapmış ve eğitimini burada tamamlamıştır. Akabinde, Bolu'da aşçılık okuyan MasterChef Yağız, eğitim hayatının yanı sıra aşçılık mesleğini desürdürmektedir ve ailesine yardım ederek hayvancılıkla da uğraşmaktadır.