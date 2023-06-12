MASTERCHEF ONUR KİMDİR? | Masterchef Onur Dursun nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF ONUR KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Onur Dursun, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Onur Dursun kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF ONUR DURSUN NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

20 yaşındaki Onur Dursun, MasterChef'e İzmir'den katılıyor. İzmir'de sağlık görevlisi olarak çalışan Onur Dursun, "Bu yılın MasterChef'i Hasankaleli Onur olacak" ifadelerini kullanarak yarışmaya başlamadan önce iddialı bir aşçı olduğunu dile getiriyor.