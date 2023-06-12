MASTERCHEF HAKAN KİMDİR? | Masterchef Hakan Kanık nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF HAKAN KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Hakan Kanık, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Hakan Kanık kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF HAKAN KANIK NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

İstanbul'da yaşamını sürdüren Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya geldi. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ni tamamladıktan sonra Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin heykel bölümünde eğitim görmeye başladı.

Et konusunda kendisini geliştiren ve farklı mekanların mutfaklarında çalışan Hakan Kanık, özellikle et pişirme konusunda yarışmanın iddialı isimlerindendi.

MasterChef'te yarı finale kadar gelme başarısını elde eden Hakan Kanık, daha sonra Survivor 2019'da mücadele etti.