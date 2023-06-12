MASTERCHEF FATMA NUR KİMDİR? | Masterchef Fatma Nur Uçar nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF FATMA NUR KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Fatma Nur Uçar, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Fatma Nur Uçar kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF FATMA NUR NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Fatma Nur Uçar, katıldığı MasterChef'te yaptığı Sushi ile bütük beğeni kazanmıştı. 23 yaşında ve Muğla Fethiye'den yarışmaya katıldı. Aslen Yozgatlı olan yarışmacı, Liseyi Hüsniye Özdilek Ticaret Meslek Lisesi'nde okudu. MasterChef All Star kadrosunda yer alacak.