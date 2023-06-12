MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR? | Masterchef Ayyüce Kamit nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Ayyüce Kamit, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Ayyüce Kamit kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF AYYÜCE KAMİT NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

1996 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Ayyüce Kamit, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamladı. Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, bilinen bir restoranda 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etti. Marmaris'te bir otelde İtalyan Mutfağı'nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul'a döndüğünde ünlü bir restoran işe başladı. Masterchef 2020'nin ana kadrosunda yer alan Ayyüce Kamit, MasterChef All Star kadrosunda yer alacak.