ENGİN ARDIÇ KİMDİR? | Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç kaç yaşında ve neden öldü?

Sabag gazetesinin usta kalemlerinden, yazılarıyla sık sık gündeme damgasını vuran ve 6 aydır amansız hastalığıyla mücadele eden Engin Ardıç hayatını kaybetti. Medya tarihine adını kazıyan önemli ismin vefat haberi tüm basın dünyasını yasa boğarken vatandaşlar arama motorlarında 'Engin Ardıç kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

ENGİN ARDIÇ KİMDİR, NERELİ?

Engin Ardıç, 1 Şubat 1952 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Babasının adı Mustafa Şevki, annesinin adı Vesile'dir. Doğduğu Trabzon'da anne ve babası memur olarak görevli bulunuyordu. Ardıç, Robert Koleji ve Galatasaray Lisesi'ni, ardından 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi.

Gazetecilik mesleğine 1970 yılında, "Tiyatro '70" adlı dergide yazılar yazarak başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, "Cumhuriyet" ve "Politika" gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği yaptı. "Nokta" dergisinde yayın danışmanlığı görevini yürüttü. "Dünya, Sabah, Star" ve "Akşam" gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Star TV'de ana haber bülteni sonrasında "Günün Yorumu" adlı programı sundu.

24 Şubat 2008 tarihinden bugüne dek Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.

ENGİN ARDIÇ ESERLERİ

Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden... (1988)

Kadın Suretleri (1989)

İslâm Teksas'ta (1989)

Şengül Hamamı (1989)

Mustafa Kemal Sizin Gibi Kıro Değildi! (1990)

Daktilo Konçertoları (1990)

Turkobarok (1991)

Teğel Teğel Hüzün (1991)

Burjuvazi Şeyediyor Haa... (1999)

ENGİN ARDIÇ KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ettiği bilinen Engin Ardıç, Bağcılar'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ENGİN ARDIÇ SON YAZILARI İÇİN TIKLAYIN