Haberler Kimdir ASLI MELİSA UZUN KİMDİR? | Aslı Melisa Uzun nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Aslı Melisa Uzun evli mi, burcu, boyu, kilosu...

ASLI MELİSA UZUN KİMDİR? | Aslı Melisa Uzun nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Aslı Melisa Uzun evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Aslı Melisa Uzun, 2015 yılında Miss Universe'de Türkiye'yi temsil etmesinin ardından ekranların sevilen yüzü haline geldi. Güzelliğiyle gönüllerde taht kuran ve çeşitli yapımlarda rol alan Uzun, son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizide Melika karakterini canlandırdı. Peki Aslı Melisa Uzun kimdir? Aslı Melisa Uzun nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Aslı Melisa Uzun evli mi, burcu, boyu, kilosu... Detaylar haberimizde.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:30
ASLI MELİSA UZUN KİMDİR? | Aslı Melisa Uzun nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Aslı Melisa Uzun evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Aslı Melisa Uzun, 2015'te Türkiye Güzeli seçilmesinin ardından Miss Universe'de Türkiye'yi temsil ederek kamera önündeki kariyetine başladı. Küçük yaşlardan beri bale ve jimnastik eğitimi alan Uzun, Arkadaşlar İyidir dizisinin ardından Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranların sevilen yüzleri arasına girdi. Peki Aslı Melisa Uzun kimdir? Aslı Melisa Uzun nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Aslı Melisa Uzun evli mi, burcu, boyu, kilosu...

ASLI MELİSA UZUN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

28 Temmuz 1995'te Ankara'da doğan Aslı Melisa Uzun, 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2015 Miss Universe güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Üç yaşındayken dans kurslarına başlayan ve daha sonra bale ile jimnastik eğitimi alan Aslı Melisa Uzun, Arkadaşlar İyidir isimli dizide rol aldı. Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Melike karakterine hayat verdi.

ASLI MELİSA UZUN EVLİ Mİ, BURCU, BOYU, KİLOSU

Meslektaşı Yağız Can Konyalı ile 3 yıllık birlikteliklerini noktalayan Aslı Melisa Uzun'un son zamanlarda sevgilisinin olduğuna ilişkin bilgi bulunmuyor. 1,74 metre boyundaki Uzun, 54 kg ve Aslan burcudur.

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