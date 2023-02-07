TANER SAVUT KİMDİR? | Taner Savut nereli? Mesleği ne? Kaç yaşında? Yaşamı ve kariyeri...

Hatayspor'da Sportif Direktörlük görevinde yer alan Taner Savut, arama motorları ve sosyal medyada sık sık araştırılan isimler arasında yer aldı. Taner Savut'un kariyeri ve yaşamı merak konusu oldu. Peki, Taner Savut kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne?

TANER SAVUT KİMDİR?

10 Ağustos 1974 İzmir doğumlu Taner Savut futbola 12 yaşında İzmirspor'un altyapısında başladı. Yine İzmirspor'da profesyonel olan Taner Savut daha sonra sırasıyla; Fenerbahçe, Göztepe, Siirt Jetpa Spor, Sakaryaspor, Alanyaspor ve Tokatspor formaları giydi. Bu takımlarda 18 yıl profesyonel futbol oynayıp, yaklaşık 500 resmi maça çıkan Taner Savut aktif futbol hayatını sonlandırdıktan sonra Sportif Direktörlük görevi yaptı. Toplamda 7 sezon olmak üzere, 5 sezon Alanyaspor, 2 sezon Manisa Futbol Kulübü'nde Sportif Direktörlük görevi yürüttü. Taner Savut UEFA – B Antrenörlük Lisansı'na ve Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Direktörlük belgesine sahiptir. Taner Savut, Hatayspor'da sportif direktörlük görevini sürdürmektedir.