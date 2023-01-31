Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş'ten tüm futbol dünyasında endişeye neden olan bir haber geldi. Eski futbolcu ve İnegölspor Teknik Direktörü'nün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bu haber üzerine arama motorlarında Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında? Bahaddin Güneş evli mi, çocuğu var mı, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? araştırmaları hız kazandı. İşte detaylar...

BAHADDİN GÜNEŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Defans ve orta saha pozisyonlarında görev aldığı futbolculuk kariyerine teknik direktör olarak devam eden 63 yaşıdaki Bahaddin Güneş, 10 Mart 1960 tarihinde Trabzon'da doğmuştur. Daha önce Sarıyer, Afyonspor, Hekimoğlu gibi takımlarda teknik direktörlük yapmış almış olan Güneş; şu anda İnegölspor'u çalıştırmaktadır.

BAHADDİN GÜNEŞ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI, HASTALIĞI NE, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Özel hayatı hakkında bilgi bulunmayan Güneş'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Fenalaşmasının ardından İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırılan Bahaddin Güneş, kalp krizi geçirdiği anlaşılmasıyla birlikte Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Güneş'in sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bilgi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.