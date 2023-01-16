ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR? Şule Yüksel Şenler nereli, mesleği ne, kaç yaşında ve neden öldü? | Şule Yüksel Şenler Vakfı hakkında...

Başkan Erdoğan'ın "Dönemin Cumhurbaşkanı tehdit etti. Soruşturmalar eksik olmadı ama o yılmadı." ifadeleriyle adından söz ettiği ve vakfının açılışında yaptığı konuşmayla herkesin dikkatini çeken Şule Yüksel Şenler'in hayatı vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Erdoğan'ın 'Yürekli bir dava kadınıydı.' sözleriyle tanımladığı Şenler hakkında araştırılan Şule Yüksel Şenler kimdir, nereli, mesleği ne, kaç yaşında ve neden öldü? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

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ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR, NERELİ, MESLEĞİ NE?

29 Mayıs 1938'de Kayseri'de doğan Şule Yüksel Şenler aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini oluşturmasına yol açtı.

21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadoluyu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Ondan etkilenen genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı. Cevdet Sunay'a yazdığı bir mektup yüzünden cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı, sekiz ay cezaevinde kaldı.

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı. 1980'den sonra Zaman ve Millî Gazete'de yazdı.

Huzur Sokağı adlı romanı filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönettiği Birleşen Yollar adlı filmin baş rollerinde İzzet Günay ve Türkân Şoray oynadı.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da zatürreye bağlı septik şok nedeniyle vefat eden Şule Yüksel Şenler'in mezarı, Eyüp Sultan'da, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.

ŞULE YÜKSEL ŞENER ESERLERİ

Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki

Bir Çığır Öyküsü

ŞULE YÜKSEL ŞENLER VAKFI HAKKINDA

Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın resmi internet sitesinde vakıf, şu ifadelerle anlatılmıştır:

Bir fikrin, inancın ve gönül yüceliğiyle çiçeklenmiş bir iradenin temsili olan Şule Yüksel Şenler'in mücadeleyle geçen ömrünün aziz hatırasını yaşatmak ve korumak vakfımızın en temel gayesidir. Şule Yüksel Şenler'in her türlü ayrımcılığa karşı çıkan, insan onurunu ve özgürlüklerini gözeten hakkaniyetli ve vakur duruşunu gelecek nesillere aktarmak için gayretle yola koyulduk.

Vakıf Vizyonu: Şule Yüksel Şenler'den öğrendiğimiz şuurlu ve haysiyetli duruşun yeni nesillerle buluşturulması, bu toprakların yetiştirdiği özge değerlerden biri olarak Şule Yüksel Şenler isminin özgürlük mücadelesi konusundaki örnekliğinin yeni nesillere anlatılması ve tanıtılması, Şule Yüksel Şenler'in aziz hatırasının yaşatılmasıdır.

Vakıf Misyonu: Şule Yüksel Şenler'in hayatının ve yakın tarihimizde inancı, davası adına verdiği etkin mücadelenin öğreticiliği doğrultusunda gençlere ve toplumun bütün kesimlerine yönelik eğitimler, atölyeler, seminerler, sergiler, konferanslar organize ederek kalıcı değerler oluşturmak amacıyla her konuda rehber olabilecek çalışmalar gerçekleştirmektir.