ATEŞ KUŞLARI MERCAN KİMDİR? | Hande Soral kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hande Soral burcu, boyu ve kilosu...

Ekranların en beğenilen yapımları arasında girmeyi başaran, başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı, sadece oyuncu kadrosuyla değil konusuyla da herkesi etkileyen ve sokakta kalan 6 ile 13 yaş arası 5 çocuğun, Köksüzler'in hikayesini anlatan Ateş Kuşları, ilk bölümüyle viral olmayı başardı. Ateş Kuşları'nda Mercan Ateş'i canlandıran Hande Soral'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Hande Soral kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hande Soral burcu, boyu, kilosu kaç? İşte detaylar...

HANDE SORAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuşan 36 yaşındaki Hande Soral, İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı. Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı. 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Çalıkuşu" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Hande Soral, 2015 yılında "Birleşen Gönüller" adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı.

2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Evlat Kokusu isimli dizide Zeynep karakteriyle başrol oynayan Hande Soral, son olarak İsimsizler dizisinde Handan rolüyle izliyicilerin karşısına çıkmıştı.

HANDE SORAL EVLİ Mİ? BURCU, BOYU, KİLOSU

14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1,60 metre boyunda, 54 kilo ve Kova borcudur.

ATEŞ KUŞLARI MERCAN KİMDİR?

Ateş kuşlarının küçük annesi… Büyük sevdası Ali'yi kalbine gömer. Köksüzlere anne olur. En büyük korkusu Çatal'ın onları bulması ve Gülayşe'yi kaybetme ihtimali… Ömrünü adadığı bu ailenin bir gün dağılması…