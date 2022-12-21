PAKİZE SUDA KİMDİR? | Pakize Suda kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne?

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Pakize Suda, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Pakize Suda'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. 17 yaşında Ege güzeli seçilen Pakize Suda, yazarlık ve sunuculuk da yaptı. Peki, Pakize Suda kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne?
PAKİZE SUDA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? MESLEĞİ NE?
Pakize Suda, 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Oyuncu ve yazarlık yapmıştır. Öte yandan sunuculuk da yapmışturç 17 yaşında Ege güzeli seçilmiştir. Girit Türklerindendir. Demans tanısı konulan Pakize Suda, 70 yaşında hayatını kaybetti. Hastalığı nedeni ile Muğlanın Fethiye ilçesinde özel bir bakım evinde kalmaktaydı. Demans hastalığı ile mücadele eden Suda, hastalığının ilerlemesi neticesinde kimseyi tanımıyor ve hatırlamıyordu.
Oynadığı filmler
1971: Feride
1972: Tarkan: Altın Madalyon
1985: Ayrılık Acısı
2007: Çılgın Dersane
Oynadığı diziler
1998: Erguvan Yılları
2002: Pembe Patikler
2003: Hayat Bilgisi
2005: Davetsiz Misafir
2006: Sevda Çiçeği
Sunduğu programlar
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