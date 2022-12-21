PAKİZE SUDA KİMDİR? | Pakize Suda kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne?

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Pakize Suda, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Pakize Suda'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. 17 yaşında Ege güzeli seçilen Pakize Suda, yazarlık ve sunuculuk da yaptı. Peki, Pakize Suda kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne?

PAKİZE SUDA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? MESLEĞİ NE?

Pakize Suda, 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Oyuncu ve yazarlık yapmıştır. Öte yandan sunuculuk da yapmışturç 17 yaşında Ege güzeli seçilmiştir. Girit Türklerindendir. Demans tanısı konulan Pakize Suda, 70 yaşında hayatını kaybetti. Hastalığı nedeni ile Muğlanın Fethiye ilçesinde özel bir bakım evinde kalmaktaydı. Demans hastalığı ile mücadele eden Suda, hastalığının ilerlemesi neticesinde kimseyi tanımıyor ve hatırlamıyordu.

Oynadığı filmler

1971: Feride

1972: Tarkan: Altın Madalyon

1985: Ayrılık Acısı

2007: Çılgın Dersane

Oynadığı diziler

1998: Erguvan Yılları

2002: Pembe Patikler

2003: Hayat Bilgisi

2005: Davetsiz Misafir

2006: Sevda Çiçeği

Sunduğu programlar

Dobra Dobra

Her Şeyi Konuşalım

Konuşa Konuşa

Lezzet Yolculuğu

Lezzete Yolculuk

Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim

Pakize Suda İle Gece Yarısı

Pakizeli Günler

Söylemezsem Olmaz

Türkiye Konuşuyor