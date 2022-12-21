Haberler Kimdir PAKİZE SUDA KİMDİR? | Pakize Suda kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne?

PAKİZE SUDA KİMDİR? | Pakize Suda kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne?

Ünlü oyuncu, sunucu ve yazar Pakize Suda, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Pakize Suda'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Özellikle oynadığı dizi ve filmler, programlar araştırılıyor. Peki, Pakize Suda kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 15:40
PAKİZE SUDA KİMDİR? | Pakize Suda kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne?

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Pakize Suda, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Pakize Suda'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. 17 yaşında Ege güzeli seçilen Pakize Suda, yazarlık ve sunuculuk da yaptı. Peki, Pakize Suda kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne?

PAKİZE SUDA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? MESLEĞİ NE?

Pakize Suda, 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Oyuncu ve yazarlık yapmıştır. Öte yandan sunuculuk da yapmışturç 17 yaşında Ege güzeli seçilmiştir. Girit Türklerindendir. Demans tanısı konulan Pakize Suda, 70 yaşında hayatını kaybetti. Hastalığı nedeni ile Muğlanın Fethiye ilçesinde özel bir bakım evinde kalmaktaydı. Demans hastalığı ile mücadele eden Suda, hastalığının ilerlemesi neticesinde kimseyi tanımıyor ve hatırlamıyordu.

Oynadığı filmler

1971: Feride
1972: Tarkan: Altın Madalyon
1985: Ayrılık Acısı
2007: Çılgın Dersane

Oynadığı diziler

1998: Erguvan Yılları
2002: Pembe Patikler
2003: Hayat Bilgisi
2005: Davetsiz Misafir
2006: Sevda Çiçeği

Sunduğu programlar

Dobra Dobra
Her Şeyi Konuşalım
Konuşa Konuşa
Lezzet Yolculuğu
Lezzete Yolculuk
Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim
Pakize Suda İle Gece Yarısı
Pakizeli Günler
Söylemezsem Olmaz
Türkiye Konuşuyor

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