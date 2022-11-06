GÜZEL GÜNLER KIYMET KİMDİR? | Binnur Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Binnur Kaya burcu, boyu ve kilosu...

Show TV'nin daha ilk fragmanıyla tüm gözleri üzerine çeken ve eğlenceli konusuyla olduğu kadar usta oyuncu kadrosuyla da beğeni toplayan Güzel Günler, 6 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni sezonun iddialı dizileri arasında gösterilen, yönetmenliğini Osman Taşçı'nın üstlendiği dizinin başrol oyuncularından Binnur Kaya'nın gerçek hayatta kim olduğu da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Güzel Günler Kıymet kimdir? Binnur Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Binnur Kaya burcu, boyu ve kilosu ve tüm merak edilenler...

BİNNUR KAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

19 Nisan 1972'de Ankara'da doğan 50 yaşındaki Binnur Kaya Aslen Adanalıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi.

Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosunda çalıştı.

İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası adlı komedi türündeki dizinin kadrosuna dahil oldu.

2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolüyle En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

BİNNUR KAYA BURCU, BOYU VE KİLOSU

Binnur Kaya, 1.63 metre boyunda, 57 kilo ve Koç burcudur.

GÜZEL GÜNLER KIYMET KİMDİR?

Mihran'ın teyzesi. Hayatta yaşadığı tüm zorluklara rağmen neşeli, iyi niyetli, ortayı bulan, 'ağzımızın tadı kaçmasın' ekolünden, şikayet etmeyen, dünyevi kız kardeş. Üç çocuk annesi Kıymet. Kocasını erken yaşta kaybetmesine rağmen bir daha evliliği düşünmemiş. Kocasından kalan menemenci dükkanının başına geçip kolları sıvamış ve ailesine kol kanat germiş.

Azimlidir Kıymet. Hırslıdır. Aklına koyduğunu yapar. En büyük hayali çocuklarının kendi ayakları üstünde durduğunu görmektir. Onları cesaretlendirmekten geri kalmaz. Peki ya aşk? Kocasını kaybettikten sonra aşk sadece okuduğu romanlardaki hikayeler olmuş. Kadın olduğunun farkındadır. Onca koşturmaya yorgunluğa rağmen kendini ihmal etmez. Üstüne başına özen gösterir. Bazen o kalabalık evde yapayalnız olduğunu fark eder. Kim bilir, belki de şehre bir rakip menemenci gelir Kıymet'in kalbi yeniden atmaya başlar.