YÜREK ÇIKMAZI HALİL KİMDİR? | Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Alp Navruz burcu, boyu ve kilosu kaç?

Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleminden çıkan, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli'nin üstlendiği TRT ekranlarının yeni dizisi Yürek Çıkmazı, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de tüm dikkatleri üzerine çekti. Sezonun en iddialı dizilerinden biri haline gelen ve daha ilk fragmanıyla birçok izleyicinin dikkatini çeken dizinin başrol oyuncusu Alp Navruz'un hayatı da merak konusu oldu. Peki Yürek Çıkmazı Halil kimdir? Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Alp Navruz burcu, boyu ve kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler...

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ALP NAVRUZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Tam adı Seyit Alp Navruz olan 30 yaşındaki oyuncu, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı.

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3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Ardından halen devam etmekte olan Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi.

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ALP NAVRUZ BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Alp Navruz, 1.85 metre boyunda, 80 kilo ve Kova burcudur.

ALP NAVRUZ OYNADIĞI DİZİLER