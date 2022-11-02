Haberler Kimdir YÜREK ÇIKMAZI HALİL KİMDİR? | Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Alp Navruz burcu, boyu ve kilosu kaç?

YÜREK ÇIKMAZI HALİL KİMDİR? | Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Alp Navruz burcu, boyu ve kilosu kaç?

TRT ekranlarının yeni dizisi Yürek Çıkmazı, herkesin ilgisini çeken konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla henüz yayına girmeden tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini ekranlara taşıyacak olan psikolojik dram dizisinin başrolü Alp Navruz'un gerçek hayatta kim olduğu diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki Yürek Çıkmazı'nın Halil'i Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Alp Navruz burcu, boyu ve kilosu kaç? Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 17:01 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 17:01
YÜREK ÇIKMAZI HALİL KİMDİR? | Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Alp Navruz burcu, boyu ve kilosu kaç?

Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleminden çıkan, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli'nin üstlendiği TRT ekranlarının yeni dizisi Yürek Çıkmazı, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de tüm dikkatleri üzerine çekti. Sezonun en iddialı dizilerinden biri haline gelen ve daha ilk fragmanıyla birçok izleyicinin dikkatini çeken dizinin başrol oyuncusu Alp Navruz'un hayatı da merak konusu oldu. Peki Yürek Çıkmazı Halil kimdir? Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Alp Navruz burcu, boyu ve kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler...

⚡️ŞOK İDDİA! "BAZI FUTBOLCULAR OKAN BURUK'UN YAZIŞMALARINI PAYLAŞIYOR | TIKLAYIN

ALP NAVRUZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Tam adı Seyit Alp Navruz olan 30 yaşındaki oyuncu, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı.

💥JORGE JESUS'TAN FLAŞ TRANSFER KARARI! | TIKLAYIN

3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Ardından halen devam etmekte olan Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi.

⚡️GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE TRANSFER ÇALIMI! | TIKLAYIN

ALP NAVRUZ BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Alp Navruz, 1.85 metre boyunda, 80 kilo ve Kova burcudur.

ALP NAVRUZ OYNADIĞI DİZİLER

  • 2016 - Aşk Laftan Anlamaz - Cenk - Yardımcı Oyuncu - Show TV
  • 2016 - Arkadaşlar İyidir - Berke - Yardımcı Oyuncu - Show TV
  • 2017 2018 - Fazilet Hanım ve Kızları - Sinan Egemen - Başrol Oyuncu - Star TV
  • 20182019 - Elimi Bırakma - Cenk Çelen - Başrol Oyuncu - TRT 1
  • 2020 2021 - Zümrüdüanka - Serhat Demirkan - Başrol Oyuncu - FOX
  • 2021 - Menajerimi Ara - Kendisi - Konuk Oyuncu - Star TV
  • 2021 - Ada Masalı - Poyraz - Başrol Oyuncu - Star TV

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Devre arası bombası...
Elon Musk, 'mavi tik' ile parayı vuracak: Twitter'e yeni kazanç kapısı açtı
F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 5 isim yer almadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: O günleri unutmak mümkün mü?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yürek Çıkmazı'nın Cennet'i Ayça Bingöl kimdir?
Rıza Akın kimdir, neden öldü?
Ekim enflasyon rakamları açıklandı mı?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?
ABD FED faiz kararı açıklaması saat kaçta?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlhan Palut Trabzonspor maçı öncesi konuştu! İlhan Palut Trabzonspor maçı öncesi konuştu! 16:50
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 16:46
Bayern Münih - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Bayern Münih - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 16:36
Kayserili futbolculardan Çağdaş Atan değerlendirmesi Kayserili futbolculardan Çağdaş Atan değerlendirmesi 16:09
Çizmeden Enes Ünal'a dev talip! Çizmeden Enes Ünal'a dev talip! 15:58
Abdullah Avcı: Sorgulamamız gerekiyor! Abdullah Avcı: Sorgulamamız gerekiyor! 15:51
Daha Eski
Frutti Extra Bursa - Ratiopharm Ulm maçı saat kaçta? Frutti Extra Bursa - Ratiopharm Ulm maçı saat kaçta? 15:50
F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 5 isim yer almadı F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 5 isim yer almadı 15:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: O günleri unutmak mümkün mü? Başkan Recep Tayyip Erdoğan: O günleri unutmak mümkün mü? 14:50
Slavia Prag - Sivasspor maçı saat kaçta? Slavia Prag - Sivasspor maçı saat kaçta? 14:45
Jesus UEFA'ya itiraf etti! "İlham aldığım kişi..." Jesus UEFA'ya itiraf etti! "İlham aldığım kişi..." 14:31
Başakşehir - Hearts maçı saat kaçta? Başakşehir - Hearts maçı saat kaçta? 14:23