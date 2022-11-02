RIZA AKIN HAYATINI KAYBETTİ! | Rıza Akın kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi?

RIZA AKIN HAYATINI KAYBETTİ! | Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu, birçok yapımıyla gönüllere giren ve geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Rıza Akın'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Adana Tiyatro Derneğinin yönetim kurulu üyesi olan sevilen oyuncu Akın'ın vcefat haberi tüm sanat camiası ve vatandaşları hüzne boğarken Rıza Akın kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? sorularının cevabı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

RIZA AKIN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

15 Eylül 1957 tarihinde Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak Adana'da doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı (Adana'nın Tiyatro Tarihi - Doç. Nurhan Tekerek). Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı.

Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü. Hâlen bir ulusal televizyonda habercilik ve oyunculuk yapmaktadır.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana'ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde, Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.

RIZA AKIN NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

65 yaşındaki ünlü oyuncu Rıza Akın, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdi. Sinema oyuncusu Menderes Samancılar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" ifadelerine yer verdi. Ancak tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybeden Akın'ın vefat haberini de yine Samancılar, sosyal medya üzerinden duyurdu.