Haberler Kimdir NICK CALATHES KİMDİR? 📌 | Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Nick Calathes kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İstatistikleri ve hayatı...

NICK CALATHES KİMDİR? 📌 | Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Nick Calathes kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İstatistikleri ve hayatı...

Nick Calathes'in Fenerbahçe Beko'ya transferi Avrupa basketbol gündemine damga vurdu. Yıldız basketbolcu sosyal medya ve arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Avrupa’nın en iyi oyun kurucularından biri olarak görülen Nick Calathes ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 14:30 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 14:30
NICK CALATHES KİMDİR? 📌 | Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Nick Calathes kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İstatistikleri ve hayatı...

Fenerbahçe Beko yeni transferleriyle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Fenerbahçe Beko son olarak Barcelona forması giyen Nick Calathes'i kadrosuna kattığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından birçok kişi arama motorlarında Nick Calathes'in kariyeri ve hayatını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Nick Calathes kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

NICK CALATHES KİMDİR?

7 Şubat 1989 tarihinde Casselberry, Florida'da dünyaya gelmiştir. Nick Calathes, hem Yunanistan hem de Amerika vatandaşlığına sahiptir. Başarılı oyuncu, Avrupa basketbolunun en iyi oyun kurucuları arasında gösterilmektedir. Nick Calathes, Florida Üniversitesi'nde forma giydi ve bu süreçte kolejin en iyi oyun kurucularından biri olarak anıldı. Calathes, kolejdeki son yılında Florida Gators ile 17.2 sayı, 5.3 ribaund, 6.4 asist, 1.9 top çalma ortalamaları yakaladı. 2009 yılında mezun olan Calathes, aynı yaz yapılan NBA Draft'ında 45. sıradan Minnesota Timberwolves tarafından seçildi. Ardından sırasıyla 2009-2012 Panathinaikos, 2012-2013 Lokomotiv Kuban, 2013-2015 Memphis Grizzlies, 2015-2020 Panathinaikos, 2020-2022 Barcelona'da oynadı ve son olarak Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu.

Nick Calathes, kariyeri boyunca 1 EuroLeague, 1 EuroCup, 6 Yunanistan Ligi, 4 Yunanistan Kupası, 1 İspanya Ligi, 2 İspanya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Nick Calathes, EuroLeague tarihinde toplam 1711 asist ile birinci, 367 top çalmayla ikinci, 3451 verimlilik puanıyla da 13. sırada yer alıyor.

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