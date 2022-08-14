MASTERCHEF FATMA NUR KİMDİR? | MasterChef Fatma Nur Uçar kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - MasterChef 2022 Kadrosu

MasterChef 2022'nin ana kadroya giren yarışmacılardan biri de Fatma Nur Uçar oldu ve MasterChef Fatma Nur'un kaç yaşında ve nereli olduğu, ne iş yaptığı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İşte ilk üç turu başarıyla tamamlayarak önlüğün sahibi olan MasterChef Fatma Nur'un hayatına dair merak edilenler...

MASTERCHEF FATMA NUR UÇAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef 2022'ye Fathiye'den katılan Fatma Nur Uçar 23 yaşındadır ve aslen Yozgatlı'dır.

10 yaşından bu yana aşçılık mesleğiyle ilgilendiğini ifade eden Uçar, Fethiye'de bir otelde sushi şefi olarak çalışmaktadır.

Fatma Nur Uçar ilk turda yaptığı yemekle üç evet alarak yarışmanın ana kadrosuna giren 8. yarışmacı olmayı başarmıştır.